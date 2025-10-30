Teljes zárás az M1-esen Bicskénél: csak egy sáv járható Budapest felé

Hétfő délelőtt ismét komoly fennakadás alakult ki az M1-es autópályán. A közlekedőknek most Bicske térségében kellett türelemmel lenniük – a torlódás gyorsan nőtt.

Baleset történt az M1-es autópályán Bicske közelében

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Újabb baleset bénította meg az M1-es autópályát

A baleset az M1-es autópálya 35-ös kilométerénél történt, az ország nyugati határa felé tartó oldalon. A MKIF Zrt. közlése szerint az eset miatt a határ felé vezető sávokat teljesen lezárták, a forgalmat a főváros felé tartó oldal átterelt sávjába irányították. A baleset következtében azonban Budapest felé csak a nem terelt sávon lehet haladni – vagyis torlódásra mindkét irányban számítani kell.

Bicske környéke mostanában gyakran problémás szakasz

Ahogy arról október 29-én is beszámoltunk, hasonló fennakadást tapasztalhattak az autósok: akkor a 31-es kilométernél torpant meg a forgalom, szintén Bicske közelében, a főváros felé vezető oldalon. A feltorlódott járműoszlop hossza meghaladta az 5 kilométert.