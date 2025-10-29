1 órája
Baleset okoz hatalmas torlódás Bicskénél, az átterelt sávban áll a forgalom
Már több, mint 5 kilométeres a torlódás. Újabb baleset történt az M1-es autópálya Bicskei szakaszán.
Baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető részén, Bicske térségében. Az átterelt sávban a 31-es kilométernél állnak a járművek. A torlódás meghaladta az 5 kilométert! – írta az Útinform.
Egyre nehezebb a közlekedés az M1-es autópálya szakaszain
A múlt héten pénteken súlyos baleset történt az M1-esen szinté Bicske térségében. Több ember feszítővágóval kellet kimenteni a roncsok közül. 10 embert köztük két kis gyereket életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-kapitányság részleteket is megosztott a karambolról, egy 41 éves sofőr megpróbálta kikerülni a kocsisort, és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kisbusszal. A kisbuszban, hatan, a másik járműben négyen utaztak. A vármegyei katasztrófavédelem helyszíni fotókat is megosztott a szörnyű balesetről.
Buszbaleset történt éjszaka az M1-esen, emberek szorultak a roncsok közé
Friss hírek és helyszíni fotók: ebben a balesetben sérült meg életveszélyesen két gyermek