Karambol

43 perce

Egymást érik a balesetek az M1-es autópályán, több kilométeresek a dugók

Címkék#M1-es#tűz#M1-es autópálya#baleset

Kigyulladt autók, árokban végződött járművek és meghibásodások. Az M1-es autópálya megint ütközésekkel van tele. De reggel a „halálúton” is történt baleset.

Kemma.hu

Baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 121-es kilométernél. A forgalom a leállósávon halad. A torlódás több, mint 5 kilométeres – írta az MKIF Zrt. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személyautó ütközött. Az egyik autó mozgásképes, a másiknak kitört a kereke és a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítják.

M1-es autópálya, baleset, felújítás, torlódás, dugó, m1-es, autópálya, Pályazár
Sávzár az M1-es autópálya egyik szakaszán
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Káosz az M1-es autópálya útjain

Ahogyan arról korában beszámoltunk kigyulladt egy autó az M1-esen, a 102-es kilométernél. A kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet is égett. A tűzhöz a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat.

Korábban pedig az országhatár felé vezető oldalán a 24-es kilométernél egy műszaki hibás kamion miatt egy időre lezárták a külső sávot.

Reggel a 81-es főútón is nagy baleset történt, egy autó letért az úttestről és tetejével az árokba borult Mór külterületén. A móri önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

 

 

