Egymást érik a balesetek az M1-es autópályán, több kilométeresek a dugók

Baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 121-es kilométernél. A forgalom a leállósávon halad. A torlódás több, mint 5 kilométeres – írta az MKIF Zrt. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személyautó ütközött. Az egyik autó mozgásképes, a másiknak kitört a kereke és a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítják.

Sávzár az M1-es autópálya egyik szakaszán

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Káosz az M1-es autópálya útjain

Ahogyan arról korában beszámoltunk kigyulladt egy autó az M1-esen, a 102-es kilométernél. A kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet is égett. A tűzhöz a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat.

Korábban pedig az országhatár felé vezető oldalán a 24-es kilométernél egy műszaki hibás kamion miatt egy időre lezárták a külső sávot.