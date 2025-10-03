43 perce
Egymást érik a balesetek az M1-es autópályán, több kilométeresek a dugók
Kigyulladt autók, árokban végződött járművek és meghibásodások. Az M1-es autópálya megint ütközésekkel van tele. De reggel a „halálúton” is történt baleset.
Baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 121-es kilométernél. A forgalom a leállósávon halad. A torlódás több, mint 5 kilométeres – írta az MKIF Zrt. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személyautó ütközött. Az egyik autó mozgásképes, a másiknak kitört a kereke és a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítják.
Káosz az M1-es autópálya útjain
Ahogyan arról korában beszámoltunk kigyulladt egy autó az M1-esen, a 102-es kilométernél. A kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet is égett. A tűzhöz a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat.
Korábban pedig az országhatár felé vezető oldalán a 24-es kilométernél egy műszaki hibás kamion miatt egy időre lezárták a külső sávot.
Reggel a 81-es főútón is nagy baleset történt, egy autó letért az úttestről és tetejével az árokba borult Mór külterületén. A móri önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Felfordult egy autó a „halálúton”, csak félpályán halad a forgalom a 81-es főúton