Veszélyes

44 perce

Balesetet okozott az M1-esen, majd segítségnyújtás nélkül továbbment a pofátlan sofőr +videó

A Tatabányai Ügyészség vádat emelt egy német állampolgárságú férfi ellen, aki az M1-es autópályán balesetet okozott, majd nem nyújtott segítséget a vétlen sofőrnek. Az ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől való eltiltást indítványozott vele szemben.

Kemma.hu

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az M1 autópálya baleset mé 2022. június 21-én történt, Budapest irányából Győr felé, amikor a német sofőr személygépkocsijával a külső sávban haladt. Az elkövető előzésbe kezdett: irányjelzést adott, majd körülbelül 120 kilométer/órás sebességgel áttért a belső forgalmi sávba. A manőver közben azonban nem észlelte, hogy mögötte a belső sávban a sértett autója 130 kilométer/órás sebességgel közeledik, így nem biztosított elsőbbséget, és ezzel balesetet okozott az M1-esen.

M1 autópálya baleset
M1 autópálya baleset: cserbenhagyásos esetet vett fel a kamera
Forrás: Magyarország Ügyészség/Facebook

A vétlen sofőr az ütközés elkerülése érdekében hirtelen balra kormányzott, emiatt autója előbb a belső, majd a külső szalagkorlátnak csapódott. A baleset következtében könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az esetről felvétel is készült, amit alább, vagy a Magyarország Ügyészség Facebook-oldalán lehet megtekinteni.

Videón a cserbenhagyásos M1 autópálya baleset

A német sofőr a baleset után mintegy 20-30 méterre megállt, és kiszállt autójából, de a leállósávban álló sértetthez nem ment oda, nem győződött meg annak állapotáról, és a segítségnyújtás elmulasztása miatt nem ajánlott fel támogatást sem. A férfi így segítségnyújtás elmulasztásának bűntettét is elkövette.

A Tatabányai Ügyészség a vádemelés baleset miatt indítványában azt javasolta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül szabjon ki pénzbüntetést a férfira, valamint tiltsa el a közúti járművezetéstől.

Nincs nap M1-eses baleset nélkül

Sajnos minden napra jut egy baleset a sztrádán. Szerdán kora reggel kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél. A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből.

Hétfőn pedig rögtön két baleset is történt az M1-esen. Először három gépkocsi volt érintett abban a balesetben, amely az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, Bicske térségében történt, a Győr felé vezető oldalon hétfőn reggel.

Majd baleset történt hétfőn délelőtt is az M1-es autópályán, akkor az országhatár felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél.

 

