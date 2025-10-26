október 26., vasárnap

Lopott autó

2 órája

Pofátlanul fiatal, jogsi nélküli autótolvajt kaptak el a tatabányai zsaruk

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök gyorsan közbeléptek, amikor gyanús járművet észleltek a város utcáin. A lopott autó azonosítása és a sofőr elfogása ismét a hatékony rendőri munkát bizonyította.

Kemma.hu

Tatabánya utcáin a rendőri jelenlét mindig fontos szerepet játszik a közbiztonság fenntartásában. Szeptember 11-én késő este a tatabányai járőrök egy kék Suzuki Ignisre figyeltek fel, amelyről hamar kiderült, hogy lopott autó – írja a police.hu. A fiatal sofőr kezdetben tagadta, hogy ő vezetett, de az alvázszám és a rendszám eltérése egyértelműen bizonyította a bűncselekményt. A 19 éves férfi vezetői engedéllyel sem rendelkezett, így lopás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indult ellene eljárás.

A lopott autó ügyében végzett példás intézkedésért Boross Zoltán László r. dandártábornok, rendőrfőkapitány elismerésben részesítette Józsa Adrián Dénes r. zászlóst és Stréhli András r. törzsőrmestert.
Forrás: police.hu

A lopott autó felderítésért kitüntetést kaptak a rend őrei

A kutyás alosztály egyenruhásai gyors és pontos intézkedésével sikeresen leleplezték a bűncselekményt. A fiatal férfit gyanúsítottként hallgatták ki, miközben a rendőrség az esetet példamutató együttműködésként értékelte. Az elismerés Boross Zoltán László rendőrfőkapitánytól érkezett, aki Józsa Adrián Dénes r. zászlóst és Stréhli András r. törzsőrmestert méltatta a kiemelkedő munkáért.

Lopott autó Komáromban

Egy férfi a komáromi gyógyfürdő öltözőjében talált egy slusszkulcsot. Szorgalmas volt: a parkolóban megkereste a hozzá tartozó kocsit, majd a talált kulccsal ki is nyitotta. Kisbéri lakóhelyére hajtott vele. A lopásról videófelvétel is készült. Még aznap leszedte a lopott autó eredeti rendszámtábláit, majd a járműre szlovák hatósági jelzéseket tett fel. Este Debrecen környékére hajtott, ahol ismerőse segítségét kérte a gépkocsi eladásához. A két férfi másnap Budapestre ment, ahol egy dunaharaszti férfinak 2 millió forintért eladták a kocsit.

 

