Olyat tett ez a férfi, azonnal a nyomába eredtek a rendőrök

A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetése miatt.

Lopás Tatabányán: a rendőrség keresi a képen látható férfit

Forrás: police.hu

Lopást követett el a férfi

Ez idáig ismeretlen férfi július 26-án, az egyik tatabányai üzletből több parfümöt lopott el. A 40 év körüli elkövetőkről kamerafelvétel készült. A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.

Kérik, hogy amennyiben információja van bárkinek a tolvajról, az tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.

Más körözés is érvényben van a vármegyében

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tatabányai Rendőrkapitányság eljárást folytat Jónás Alexa eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt lány április 24-én engedély nélkül távozott a budapesti befogadóhelyéről, azonban oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt gyerek Jónás Alexa 160 cm magas, sötétbarna hajú, barna szemű, vékony testalkatú.