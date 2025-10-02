október 2., csütörtök

Körözés

1 órája

Olyat tett ez a férfi, azonnal a nyomába eredtek a rendőrök

Címkék#lopás#rendőrség#üzlet#Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály#tolvaj#bűncselekmény

A lakosság segítségét kérik a képen látható férfi azonosításához.

Kemma.hu

A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetése miatt.

lopás, körözés, tolvaj
Lopás Tatabányán: a rendőrség keresi a képen látható férfit
Forrás: police.hu

Lopást követett el a férfi

Ez idáig ismeretlen férfi július 26-án, az egyik tatabányai üzletből több parfümöt lopott el. A 40 év körüli elkövetőkről kamerafelvétel készült. A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. 

Kérik, hogy amennyiben információja van bárkinek a tolvajról, az tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.

Más körözés is érvényben van a vármegyében

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tatabányai Rendőrkapitányság eljárást folytat Jónás Alexa eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt lány április 24-én engedély nélkül távozott a budapesti befogadóhelyéről, azonban oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt gyerek Jónás Alexa 160 cm magas, sötétbarna hajú, barna szemű, vékony testalkatú.

Emellett egy férfit keresnek a dorogi rendőrök is, aki szeptember 8-án a 15 óra 14 perckor Dorog és Magdolnavölgy között közlekedő vonaton szeméremsértő módon viselkedett. 

 

