1 órája
Fizetni büdös volt, inkább ellopta a parfümöket az oroszlányi tolvaj
Tolvaj miatt intézkedtek az oroszlányi rendőrök egy helyi férfivel szemben, aki a kapitányságon adhatott magyarázatot tettére. Mondjuk, miként történt a lopás Oroszlányban.
Újabb lopás Oroszlányban: ezúttal egy 48 éves helyi férfi próbált szerencsét egy üzletben, ahol több parfümöt is elrejtett a ruhájában. A kasszát ugyan kikerülte, de a biztonsági kamerák nem hagytak kétséget a tettéről.
Így zajlott a lopás Oroszlányban
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársai október 18-án intézkedtek egy helyi férfival szemben, aki egy városi üzletből parfümöket lopott. A kamerafelvételek alapján az elkövetőt gyorsan beazonosították, majd a rendőrség a városban kezdte el keresni – számolt be róla a police.hu.
Mint írták, nem sokkal később meg is találták a 48 éves férfit, aki amikor meglátta az egyenruhásokat, egy oszlop mögé próbálta elrejteni a korábban lopott termékeket. A ruházatának átvizsgálása során további lopott árucikkeket találtak nála, ezért azonnal előállították a rendőrkapitányságra.
A nyomozók kihallgatták a gyanúsítottat, aki beismerte a bűncselekmények elkövetését. Ellene kétrendbeli lopás vétsége miatt indult eljárás, és őrizetbe is vették.
