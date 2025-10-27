Fizetni büdös volt, inkább ellopta a parfümöket az oroszlányi tolvaj

Újabb lopás Oroszlányban: ezúttal egy 48 éves helyi férfi próbált szerencsét egy üzletben, ahol több parfümöt is elrejtett a ruhájában. A kasszát ugyan kikerülte, de a biztonsági kamerák nem hagytak kétséget a tettéről.

Lopás Oroszlányban: ezt nyúlta le a tolvaj

Forrás: Getty Images/Illusztráció

Így zajlott a lopás Oroszlányban

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársai október 18-án intézkedtek egy helyi férfival szemben, aki egy városi üzletből parfümöket lopott. A kamerafelvételek alapján az elkövetőt gyorsan beazonosították, majd a rendőrség a városban kezdte el keresni – számolt be róla a police.hu.

Mint írták, nem sokkal később meg is találták a 48 éves férfit, aki amikor meglátta az egyenruhásokat, egy oszlop mögé próbálta elrejteni a korábban lopott termékeket. A ruházatának átvizsgálása során további lopott árucikkeket találtak nála, ezért azonnal előállították a rendőrkapitányságra.

A nyomozók kihallgatták a gyanúsítottat, aki beismerte a bűncselekmények elkövetését. Ellene kétrendbeli lopás vétsége miatt indult eljárás, és őrizetbe is vették.

Tolvajok buktak le nemrég szintén Oroszlányban

A rendőrség sikeresen pontot tettek egy hetek óta tartó bűncselekménysorozat végére, amely során több autót is feltört az a két férfi, akiket az oroszlányi rendőrök néhány nap alatt azonosítottak és elfogtak. A nyomozók nemcsak a lopott holmikat találták meg, hanem a sorozat-bűncselekmények elkövetőit is kézre kerítették.