Eladta a lelkét a tatabányai zaciban ez a nő, égre-földre keresik a zsaruk

A police.hu közleménye szerint a Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetése miatt.

Lopás miatt keresik a képen látható nőt

Forrás: police.hu

Lopás miatt körözik

Az eddig ismeretlen nő augusztus 7-én egy tatabányai zálogházban jogosulatlanul váltott be egy lopott zálogjegyet. A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.

Kérik, hogy amennyiben bárkinek bármilyen információja van az elkövetőről, az tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.

Másokat is keresnek a rendőrök

Nemrég megírtuk, hogy egy másik tolvaj ügyében is eljárást indított a rendőrség. Az ez idáig ismeretlen férfi július 26-án, az egyik tatabányai üzletből több parfümöt lopott el. A 40 év körüli elkövetőkről kamerafelvétel készült. A rendőrség ebben az ügyben is várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.