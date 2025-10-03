2 órája
Eladta a lelkét a tatabányai zaciban ez a nő, égre-földre keresik a zsaruk
A Tatabányai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri a nő azonosításához.
A police.hu közleménye szerint a Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetése miatt.
Lopás miatt körözik
Az eddig ismeretlen nő augusztus 7-én egy tatabányai zálogházban jogosulatlanul váltott be egy lopott zálogjegyet. A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.
Kérik, hogy amennyiben bárkinek bármilyen információja van az elkövetőről, az tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.
