Visszaeső bűnözőt fogtak Tatabányán - egész bűnlajstrommal rendelkezik a pofátlanul fiatal kölyök
Egy fiatal férfit több lopás és vagyon elleni bűncselekmény miatt vett őrizetbe a rendőrség Tatabányán, és már el is rendelte a bíróság a letartóztását. A lopás mellett a férfi korábbi ügyei miatt is ismert volt a hatóságok előtt.
Az autólopással is gyanúsított fiatal már büntetett előélettel rendelkezik: 2025 áprilisában a Tatabányai Járásbíróság fiatalkorúak börtöne végrehajtási fokozatú szabadságvesztést szabott ki rá több rendbeli rongálás, lopás és egyéb bűncselekmények miatt. Jelenleg négy további nyomozás folyik ellene, és a lopás mellett korábbi ügyei is komoly bűnlajstromot mutatnak.
Lopás és más bűncselekmények miatt felel a fiatalember
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, Dr. Horváth Sándor közölte: a férfi augusztus végén ellopott egy 80 ezer forint értékű kerékpárt a tatabányai ház lépcsőfordulójából, majd októberben két személygépkocsit is eltulajdonított. Az egyik autót még rendszámmal is megtévesztette, majd azzal közlekedett, míg a másikat Környén hagyta hátra, miután tovább nem tudott vele menni. A férfit a Tatabányai Járásbíróság a bűnismétlés veszélye és a büntetőeljárás sikerességének megőrzése érdekében tartóztatta most le, egy hónapra. A végzés végleges, azt az ügyész, elkövető és védő is tudomásul vette.
Azt már a Törvényszéktől tudjuk, hogy az első autó értéke 600 ezer, míg a másiké 300 ezer forint volt.
Mit követett még el a tolvaj?
Többrendbeli rongálás vétsége és bűntette, közokirattal visszaélés vétsége, többrendbeli lopás bűntette és vétsége, jármű önkényes elvételének bűntette, illetve egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt kapott 9 hónapot a tolvaj fiatalkorúak fogházában.
Hasonló esetek Komárom-Esztergom vármegyében
- Tatabányán a napokban egy másik kerékpárlopás ügyében is ítélet született. A vádlott egy lezárt biciklit vitt el az orvosi rendelő mellől – az okozott kár nem térült meg, de a férfit elítélték. A bűncselekmény 2025. augusztus 6-án történt a Kodály téren. Egy férfi észrevette az orvosi rendelő mellett elhelyezett lezárt biciklit, és úgy döntött, megszerzi magának. A rendőrségi megállapítások szerint az 1900 forintos lakatot kézzel törte el, majd az 51 ezer forintot érő kerékpárral elhajtott. Az eltulajdonított jármű nem került elő, a kár a mai napig nem térült meg.
- Október elején Oroszlányban két férfit fogtak el, akik sorozatban törtek fel autókat. Az egyiküknél gyanús eszközöket – például bicskát, csőkulcsot és pótkulcsot – találtak. A nyomozás során kiderült, hogy nem egyedül dolgozott, fiatalkorú társa is részt vett az elkövetésekben.
- Szeptemberben pedig 19 éves autótolvajt fogtak a rendőrök.
