Visszaeső bűnözőt fogtak Tatabányán - egész bűnlajstrommal rendelkezik a pofátlanul fiatal kölyök

Az autólopással is gyanúsított fiatal már büntetett előélettel rendelkezik: 2025 áprilisában a Tatabányai Járásbíróság fiatalkorúak börtöne végrehajtási fokozatú szabadságvesztést szabott ki rá több rendbeli rongálás, lopás és egyéb bűncselekmények miatt. Jelenleg négy további nyomozás folyik ellene, és a lopás mellett korábbi ügyei is komoly bűnlajstromot mutatnak.

A férfit több lopás és vagyon elleni bűncselekmény miatt vették őrizetbe Tatabányán.

Fotó: LukaTDB / Forrás: Getty Images

Lopás és más bűncselekmények miatt felel a fiatalember

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, Dr. Horváth Sándor közölte: a férfi augusztus végén ellopott egy 80 ezer forint értékű kerékpárt a tatabányai ház lépcsőfordulójából, majd októberben két személygépkocsit is eltulajdonított. Az egyik autót még rendszámmal is megtévesztette, majd azzal közlekedett, míg a másikat Környén hagyta hátra, miután tovább nem tudott vele menni. A férfit a Tatabányai Járásbíróság a bűnismétlés veszélye és a büntetőeljárás sikerességének megőrzése érdekében tartóztatta most le, egy hónapra. A végzés végleges, azt az ügyész, elkövető és védő is tudomásul vette.

Azt már a Törvényszéktől tudjuk, hogy az első autó értéke 600 ezer, míg a másiké 300 ezer forint volt.

Mit követett még el a tolvaj?

Többrendbeli rongálás vétsége és bűntette, közokirattal visszaélés vétsége, többrendbeli lopás bűntette és vétsége, jármű önkényes elvételének bűntette, illetve egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt kapott 9 hónapot a tolvaj fiatalkorúak fogházában.

