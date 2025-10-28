Tűz
25 perce
Lángoló autóhoz rohantak a tűzoltók az este Tatabányán
A tűzoltók a Mérleg utcába vonultak ki.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Tatabányán, a Mérleg utcában kedden este. A város hivatásos tűzoltói vonultak ki az esethez. A raj egy vízsugárral elfojtotta a lángokat – írta meg a katasztrófavédelem.
Ez már a harmadik tűzeset, ami kedden történt Komárom-Esztergomban. Korábban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából negyven négyzetméteres faépület Oroszlány Iparterület városrészében.
Ezt megelőzően pedig egy személygépjármű gyulladt ki Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre