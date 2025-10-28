október 28., kedd

Tűz

50 perce

Lángoló autóhoz rohantak a tűzoltók az este Tatabányán

A tűzoltók a Mérleg utcába vonultak ki.

Kemma.hu

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Tatabányán, a Mérleg utcában kedden este. A város hivatásos tűzoltói vonultak ki az esethez. A raj egy vízsugárral elfojtotta a lángokat – írta meg a katasztrófavédelem.

Ez már a harmadik tűzeset, ami kedden történt Komárom-Esztergomban. Korábban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából negyven négyzetméteres faépület Oroszlány Iparterület városrészében. 

Ezt megelőzően pedig egy személygépjármű gyulladt ki Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél.

 

