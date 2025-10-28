Tűz
1 órája
Lángokban áll egy épület Oroszlányban
Mondjuk, hova riasztották a tűzoltókat.
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy nagyjából negyven négyzetméteres faépület Oroszlány Iparterület városrészében. A Táncsics Mihály úti helyszínre oroszlányi és tatabányai hivatásos, valamint kecskédi önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok két vízsugárral körülhatárolták a lángokat – írta meg a katasztrófavédelem.
Nem ez az első tűz, ami kedden történik Komárom-Esztergomban. Délután egy személygépjármű gyulladt ki Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél kedden délután. Az esztergomi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat.
