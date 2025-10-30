Tűz
1 órája
Lángok csaptak fel egy családi házban Tatán
Mondjuk, hová rohantak a tűzoltók.
Tűz ütött ki egy elhagyatott családi házban Tatán, a Malom utcában csütörtök délután. Az épület egyik húsz négyzetméteres szobájában csaptak fel a lángok, a mellette lévő helyiségek csak füsttel telítődtek. A helyiségben összehordott szemét égett, amelyet a tatabányai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak – írta meg a katasztrófavédelem.
