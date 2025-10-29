Sérültje is volt a szerda reggeli tatabányai lakástűznek

Lakástűz Tatabányán: itt vannak a legfrissebb részletek

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasház első emeleti lakásának nagyszobájában berendezési tárgyak égtek 15-20 négyzetméternyi területen. A tatabányai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat, átszellőztették a lépcsőházat. A lakásban egy ember tartózkodott, a mentőszolgálat szakemberei kórházba szállították.

A tűz az érintett ingatlanból nem terjedt tovább, az épületet a tűzoltók egy hőkamera segítségével átvizsgálták. A társasházban nyolcan tartózkodtak, személyi sérülés nem történt.

A tűzoltók arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakástűz és az ebből fakadó tragédiák megelőzésének legjobb módja, ha otthonunkba füstérzékelőt telepítünk, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez.

Négy tűz történt rövid idő alatt

Kedden három tűzeset is történt a vármegyénkben: