2 órája
Sérültje is volt a szerda reggeli tatabányai lakástűznek
Sokakat megrázott a szerda reggeli lakástűz Tatabányán. A lángok egy társasház első emeleti lakásában csaptak fel, és bár a tűzoltók gyorsan beavatkoztak, egy embert kórházba kellett szállítani.
Nem indult fényesen a szerda reggel Komárom-Esztergomban, hiszen mint megírtuk, Tatabányán, a Réti utcában, egy társas lakás első emeletén keletkezett tűz, az egyik szobában csaptak fel a lángok. Most újabb részletek láttak napvilágot az esetről. Mondjuk, hogy történt a lakástűz Tatabányán.
Lakástűz Tatabányán: itt vannak a legfrissebb részletek
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasház első emeleti lakásának nagyszobájában berendezési tárgyak égtek 15-20 négyzetméternyi területen. A tatabányai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat, átszellőztették a lépcsőházat. A lakásban egy ember tartózkodott, a mentőszolgálat szakemberei kórházba szállították.
A tűz az érintett ingatlanból nem terjedt tovább, az épületet a tűzoltók egy hőkamera segítségével átvizsgálták. A társasházban nyolcan tartózkodtak, személyi sérülés nem történt.
A tűzoltók arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakástűz és az ebből fakadó tragédiák megelőzésének legjobb módja, ha otthonunkba füstérzékelőt telepítünk, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez.
Négy tűz történt rövid idő alatt
Kedden három tűzeset is történt a vármegyénkben:
- Az esti órákban kigyulladt egy autó Tatabányán, a Mérleg utcában. A kocsi teljes terjedelmében égett, a raj egy vízsugárral fojtotta el a lángokat.
- Ezt megelőzően egy nagyjából negyven négyzetméteres faépület égett Oroszlány Iparterület városrészében a Táncsics Mihály úton.
- Délután pedig kigyulladt egy személygépjármű Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél.
