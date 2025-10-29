október 29., szerda

Lakástűzre ébredt Tatabánya, azonnal rohantak a tűzoltók

Címkék#tatabánya#tűz#tatabányai tűzoltók#lakástűz

A Réti utcába történt a baj. A szerda korra reggel lakástűzhöz kelet a tűzoltóknak vonulnia, egy szoba kapott lángra.

Kemma.hu

Pár órán belül újabb tűzhöz rohantak a tatabányai tűzoltók. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Réti utcában, egy társas lakás első emeletén történt baj, az egyik szobában csaptak fel a lángok. A lakástűzhöz a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik egy vízsugárral elfojtották, és kiszellőztették a lépcsőházat.

Halálos lakástűz a településen
Tegnap egy autó gyulladt ki, ma pedig lakástűzre ébredt Tatabánya
Forrás: Shutterstock

A lakástűz előtt több tűzeset történt

A keddi nap során három tűzesetről is beszámoltunk Komárom-Esztergomban. Esti órákban kigyulladt egy autó Tatabányán, a Mérleg utcában. A kocsi teljes terjedelmében égett, a raj egy vízsugárral fojtotta el a lángokat. 

Nem sokkal az égő autó előtt, egy nagyjából negyven négyzetméteres faépület égett Oroszlány Iparterület városrészében a Táncsics Mihály úton. A helyszínre három egység is érkezett, az oroszlányi és tatabányai hivatásos, valamint kecskédi önkéntes tűzoltók. 

Kigyulladt egy személygépjármű Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél a délutáni órákban. Az esztergomi hivatásos tűzoltók két vízsugárral fojtották el a lángokat.

 

