Lakástűzre ébredt Tatabánya, azonnal rohantak a tűzoltók

Pár órán belül újabb tűzhöz rohantak a tatabányai tűzoltók. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Réti utcában, egy társas lakás első emeletén történt baj, az egyik szobában csaptak fel a lángok. A lakástűzhöz a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik egy vízsugárral elfojtották, és kiszellőztették a lépcsőházat.

Tegnap egy autó gyulladt ki, ma pedig lakástűzre ébredt Tatabánya

Forrás: Shutterstock

A lakástűz előtt több tűzeset történt

A keddi nap során három tűzesetről is beszámoltunk Komárom-Esztergomban. Esti órákban kigyulladt egy autó Tatabányán, a Mérleg utcában. A kocsi teljes terjedelmében égett, a raj egy vízsugárral fojtotta el a lángokat.