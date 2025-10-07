43 perce
82 halott és több ezer lakástűz: tovább romlottak az idei számok Magyarországon
2025-ben eddig több mint 4750 lakástűz keletkezett Magyarországon, amelyek 82 ember életét követelték. Pedig a legtöbb eset megelőzhető lett volna: a lakástűz fő oka ugyanis az elektromos hiba, a nyílt láng használata és a fűtési rendszer hiányos karbantartása. De van megoldás, mondjuk, mit tehetsz a biztonságodért.
Egyre több tűzeset történik nem csak Komárom-Esztergomban, de Magyarországon is az idén. 2025 első félévében már több mint száz lakóépület gyulladt ki szűk hazánkban, ez a szám pedig csak nőtt azóta. Mindez azért szomorú, mert a lakástűz, és úgy a tüzek többsége megelőzhető lenne, ha jobban figyelne mindenki a karbantartásra és biztonsági eszközökre.
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember közepén egy baji családi ház gyulladt ki, de nagy volt a riadalom augusztus közepén is Tatabányán, amikor lakástűz miatt vonultak ki a tűzoltók az Ifjúság utcába. Az egységek akkor gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat, és bár a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt, a lakás átkutatása közben egy idős ember holttestét találták meg.
Május végén pillanatok alatt vált élhetetlenné egy tatai társasházi lakás, miután hatalmas tűz ütött ki az egyik hetedik emeleti ingatlanban. A tatai lakástűzről Kemma.hu-nak a szomszédok megrázó részletekről számoltak be.
Az országos számok pedig továbbra is lehangolóak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint október elsejéig több mint négyezer-hétszáz lakóépület gyulladt ki, 128 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 77 ember vesztette életét, az áldozatok száma 19-el haladja meg az egy évvel ezelőttit. A lakóházakban keletkezett tüzek során 473-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 420-an. Ezzel tovább romlottak az idei számok, hiszen míg szeptemberig átlagban napi 16 tűz történt, addig ez októberre napi 17-re nőt átlagosan.
Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében:
- 3311 órát vett igénybe,
- a munkálatok során 9773 tűzoltójárművet alkalmaztak.
- Az első háromnegyed évben összesen 66 ezer 37 négyzetméternyi épített terület égett le,
- 561 otthon vált lakhatatlanná,
- emiatt 1860 embernek kellett elhagynia az otthonát.
Lakástűz megelőzése: ezek a jó megoldások a baj elkerülésére
A 4739 tűzzel érintett lakóház közül csupán 8-ban volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.
A tüzek 16 százaléka a konyhában, 12 százaléka a kéményben, 10 százaléka a hálószobában, 7 pedig tárolóban keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.
A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.
A legtragikusabb tűzesetek idén
Négy olyan tűzeset volt, amely két áldozatot szedett: január 11-én Makón, március 17-én Kislángon, augusztus 31-én Budapesten, szeptember 12-én pedig Balatonfüreden találtak két-két holttestet. A legtöbb sérültet egy július 22-i csongrádi eset után kellett kórházba szállítani, egy ötszintes társasház magasföldszintjén lévő villanyóra gyulladt ki, 11 ember szenvedett füstmérgezést.
A legtöbb tűzoltó április 24-én, egy fővárosi tűznél avatkozott be. A második kerületben egy háromszáz négyzetméteres ikerház tetőszerkezete és tetőtéri helyiségei égtek. A lángok megfékezésén több mint hét órán át összesen 56 tűzoltó dolgozott 16 járművel. Az oltáshoz 158 ezer liter vizet használtak fel.
Október elsejéig 734 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, valamivel kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában (778). Ezek során 78 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést (tavaly 92-en), 5 ember pedig meghalt (tavaly 6-an).
Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.