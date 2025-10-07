82 halott és több ezer lakástűz: tovább romlottak az idei számok Magyarországon

A tüzek 16 százaléka a konyhában, 12 százaléka a kéményben, 10 százaléka a hálószobában, 7 pedig tárolóban keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.

A legtragikusabb tűzesetek idén

Négy olyan tűzeset volt, amely két áldozatot szedett: január 11-én Makón, március 17-én Kislángon, augusztus 31-én Budapesten, szeptember 12-én pedig Balatonfüreden találtak két-két holttestet. A legtöbb sérültet egy július 22-i csongrádi eset után kellett kórházba szállítani, egy ötszintes társasház magasföldszintjén lévő villanyóra gyulladt ki, 11 ember szenvedett füstmérgezést.

A legtöbb tűzoltó április 24-én, egy fővárosi tűznél avatkozott be. A második kerületben egy háromszáz négyzetméteres ikerház tetőszerkezete és tetőtéri helyiségei égtek. A lángok megfékezésén több mint hét órán át összesen 56 tűzoltó dolgozott 16 járművel. Az oltáshoz 158 ezer liter vizet használtak fel.

Október elsejéig 734 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, valamivel kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában (778). Ezek során 78 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést (tavaly 92-en), 5 ember pedig meghalt (tavaly 6-an).