Tűzesetek

51 perce

82 halott és több ezer lakástűz: tovább romlottak az idei számok Magyarországon

2025-ben eddig több mint 4750 lakástűz keletkezett Magyarországon, amelyek 82 ember életét követelték. Pedig a legtöbb eset megelőzhető lett volna: a lakástűz fő oka ugyanis az elektromos hiba, a nyílt láng használata és a fűtési rendszer hiányos karbantartása. De van megoldás, mondjuk, mit tehetsz a biztonságodért.

Kemma.hu

Egyre több tűzeset történik nem csak Komárom-Esztergomban, de Magyarországon is az idén. 2025 első félévében már több mint száz lakóépület gyulladt ki szűk hazánkban, ez a szám pedig csak nőtt azóta. Mindez azért szomorú, mert a lakástűz, és úgy a tüzek többsége megelőzhető lenne, ha jobban figyelne mindenki a karbantartásra és biztonsági eszközökre. 

A tűzoltók egy gázpalackot is kimentettek a tűzből, lakástűz, tűz
Egyre több a lakástűz idén az országban
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember közepén egy baji családi ház gyulladt ki, de nagy volt a riadalom augusztus közepén is Tatabányán, amikor lakástűz miatt vonultak ki a tűzoltók az Ifjúság utcába. Az egységek akkor gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat, és bár a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt, a lakás átkutatása közben egy idős ember holttestét találták meg.

Május végén pillanatok alatt vált élhetetlenné egy tatai társasházi lakás, miután hatalmas tűz ütött ki az egyik hetedik emeleti ingatlanban. A tatai lakástűzről Kemma.hu-nak a szomszédok megrázó részletekről számoltak be.

Az országos számok pedig továbbra is lehangolóak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint október elsejéig több mint négyezer-hétszáz lakóépület gyulladt ki, 128 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 77 ember vesztette életét, az áldozatok száma 19-el haladja meg az egy évvel ezelőttit. A lakóházakban keletkezett tüzek során 473-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 420-an. Ezzel tovább romlottak az idei számok, hiszen míg szeptemberig átlagban napi 16 tűz történt, addig ez októberre napi 17-re nőt átlagosan.

Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében:

  • 3311 órát vett igénybe, 
  • a munkálatok során 9773 tűzoltójárművet alkalmaztak.
  • Az első háromnegyed évben összesen 66 ezer 37 négyzetméternyi épített terület égett le, 
  • 561 otthon vált lakhatatlanná,
  • emiatt 1860 embernek kellett elhagynia az otthonát.

Lakástűz megelőzése: ezek a jó megoldások a baj elkerülésére

A 4739 tűzzel érintett lakóház közül csupán 8-ban volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.

A tüzek 16 százaléka a konyhában, 12 százaléka a kéményben, 10 százaléka a hálószobában, 7 pedig tárolóban keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.

A legtragikusabb tűzesetek idén

Négy olyan tűzeset volt, amely két áldozatot szedett: január 11-én Makón, március 17-én Kislángon, augusztus 31-én Budapesten, szeptember 12-én pedig Balatonfüreden találtak két-két holttestet. A legtöbb sérültet egy július 22-i csongrádi eset után kellett kórházba szállítani, egy ötszintes társasház magasföldszintjén lévő villanyóra gyulladt ki, 11 ember szenvedett füstmérgezést.

A legtöbb tűzoltó április 24-én, egy fővárosi tűznél avatkozott be. A második kerületben egy háromszáz négyzetméteres ikerház tetőszerkezete és tetőtéri helyiségei égtek. A lángok megfékezésén több mint hét órán át összesen 56 tűzoltó dolgozott 16 járművel. Az oltáshoz 158 ezer liter vizet használtak fel.

Október elsejéig 734 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, valamivel kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában (778). Ezek során 78 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést (tavaly 92-en), 5 ember pedig meghalt (tavaly 6-an). 

Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.

 

