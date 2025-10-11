Három halott és húsz sérült: lehangolóak az idei adatok Komárom-Esztergomban

A lakástüzek évről évre több száz otthonban okoznak súlyos károkat Magyarországon is, sokszor emberéleteket is követelve. A legtöbb, lakástűzhöz köthető tragédia néhány perc alatt következik be, gyakran figyelmetlenség, meghibásodott elektromos berendezés vagy nyílt láng helytelen használata miatt.

Lakástűz Tatán: mentőket is riasztottak a helyszínre

Forrás: Facebook/Tata Város Önkormányzata

Mint azt nemrég mi is megírtuk, október elsejéig több mint négyezer-hétszáz lakóépület gyulladt ki, 128 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában az egész országban. A lakástüzekben 77 ember vesztette életét, az áldozatok száma 19-el haladja meg az egy évvel ezelőttit. A lakóházakban keletkezett tüzek során 473-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 420-an.