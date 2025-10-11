1 órája
Három halott és húsz sérült: lehangolóak az idei adatok Komárom-Esztergomban
Az év első háromnegyed évében összesen 154 lakóépület gyulladt ki a vármegyében, és sajnos három ember életét is vesztette. A lakástűzesetek egyik közös jellemzője, hogy az érintett otthonokban nem volt füstérzékelő, ami kiemeli a megelőzés fontosságát.
A lakástüzek évről évre több száz otthonban okoznak súlyos károkat Magyarországon is, sokszor emberéleteket is követelve. A legtöbb, lakástűzhöz köthető tragédia néhány perc alatt következik be, gyakran figyelmetlenség, meghibásodott elektromos berendezés vagy nyílt láng helytelen használata miatt.
Mint azt nemrég mi is megírtuk, október elsejéig több mint négyezer-hétszáz lakóépület gyulladt ki, 128 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában az egész országban. A lakástüzekben 77 ember vesztette életét, az áldozatok száma 19-el haladja meg az egy évvel ezelőttit. A lakóházakban keletkezett tüzek során 473-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 420-an.
Ezzel tovább romlottak az idei számok, hiszen míg szeptemberig átlagban napi 16 tűz történt, addig ez októberre napi 17-re nőt átlagosan.
Sajnos Komárom-Esztergomban is rengeteg lakástűz történik, amelyek rámutatnak arra, milyen fontos a megelőzés és a gyors észlelés – egyetlen füstérzékelő vagy karbantartott kémény akár életet is menthet.
Lakástűz Komárom-Esztergomban: így alakulnak eddig az idei számok
Korábban az idei év első feléről közöltünk adatokat a vármegyéből. Akkor kiderült, hogy 2025 első felében már több mint száz lakóépület (pontosabban 101) gyulladt ki szűk hazánkban, az érintett épületekben mintegy 1300 négyzetméternyi terület égett le vagy semmisült meg. Tizenhárom ember megsérült, egy pedig életét vesztette. Most újabb adatokat láttak napvilágot, kibővítve az azóta eltelt újabb negyedévvel, a számok pedig felemás értéket mutatnak: valami romlott, valami viszont javult a korábbiakhoz képest.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint október elsejéig összesen 154 lakóépület gyulladt ki. Július elseje ót tehát 53 további eset történt, ám ez kilenc ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Három ember vesztette életét otthon jellegű létesítményekben: januárban Oroszlányon, augusztusban Tatabányán, szeptemberben pedig Kisbéren. A lakóházakban keletkezett tüzeknek húsz sérültje volt, ez a szám 2024 első kilenc hónapjában viszont még csak 11 fő volt.
Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében:
- több mint 67 órát vett igénybe,
- a munkálatok során összesen 308 tűzoltógépjárművet alkalmaztak,
- az első háromnegyed évben összesen 2.237 négyzetméternyi épített terület égett le.
A 154 tűzzel érintett lakóház közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik.
Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.
A vármegyei lakóépület-tüzek legtöbbje a konyhában és a kéményben keletkezett, a nappaliból 11 tűzeset indult ki. A beazonosítható tűzkeletkezési okok az országos átlaghoz hasonlóan jellemzően elektromos problémára (főként kábelek, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat), nyílt láng használatára, a kémény nem megfelelő műszaki állapotára, vagy főző-, pirító, sütő berendezések használatára, meghibásodására voltak visszavezethetőek.
Három lakástűz követelt eddig életet idén
Három halálos áldozatot követelt eddig idén tűzeset a vármegyében:
- Január 15-én hajnalban Oroszlányban, egy társasház pincéjében keletkezett tűz. Bár a tüzet hamar sikerült eloltani, a sűrű füsttel telített pincerészben az oltás során két embert is találtak. Az egyiküket a tűzoltóknak sikerült megmenteniük, a másik személy azonban életét vesztette.
- augusztus 15-én Tatabányán egy társasházi lakás nappalijában az Ifjúság utcában ütött ki tűz, ahol egy idős ember holttestét találták meg végül a tűzoltók.
- szeptember 21-én pedig Kisbér külterületén, az Újszőlő dűlőben gyulladt ki egy mindössze tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott hétvégi ház. A lángokat három járművel érkező egységek rövid idő alatt megfékezték, azonban az épület átvizsgálása közben egy összeégett holttestre bukkantak.
A legtöbb tűzoltó február 16-án egy banai tűznél avatkozott be, ahol egy családi ház kazánházként használt melléképületében keletkezett tűz. A lángok megfékezésén több mint két órán át összesen 17 tűzoltó dolgozott 6 járművel. Az oltáshoz 17 ezer liter vizet használtak fel.
A legtöbb sérültet egy január 9-i nyergesújfalui tűzeset után kellett kórházba szállítani, ahol egy társasház első emeleti egyik lakásában keletkezett tűz a nappaliban, ahol egy kanapé gyulladt ki. Az eset kapcsán hat embert szállítottak kórházba. A katasztrófavédelem az esetekkel kapcsolatban mindig megjegyzi:
A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.
Szén-monoxid miatt is sokszor hívtak tűzoltókat
Az év első kilenc hónapjában szén-monoxid miatt tizenkétszer riasztották a vármegye tűzoltóit. Három személy szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.