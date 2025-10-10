október 10., péntek

Elfogatóparancs

2 órája

Nemzetközi hajtóvadászat a tatabányai nő ellen, fotón a kábítószer kereskedő

Címkék#nemzetközi elfogatóparancs#körözött személy#elfogatóparancs#körözés

Lassan egy hónapja keresik a budapesti zsaruk a nőt kábítószer kereskedelem miatt. Nemzetközi elfogatóparancs van érvényben a tatabányai körözött nő ellen.

Kemma.hu

Tatabányai nőt köröz a budapesti rendőrség. A körözött nő Balla Judit, aki ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben szeptember 12-óta, kábítószer kereskedelem miatt. A tatabányai nő 1992 október 10-én született.

körözött nő
A körözött nő Balla Judit
Forrás:  police.hu

A körözött nőt nemzetközileg is keresik

A police.hu körözési listája alapján a a nő ellen a a körözést a Fővárosi Törvényszék adta ki és az eljárást a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja.

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:

Cím: 1084 BUDAPEST, VÍG UTCA 36

Tel:   36(1)477-3700 

A napokban egy másik tatabányai nőről is beszámoltunk, aki a körözési lista élén van. Soós Melinda ellen nem kevesebb mint 8 körözés van érvényben. A rendőrség szerint a nő ellen kiadott elfogatóparancsok különböző ügyekhez kapcsolódnak, köztük lopás, kábítószer birtoklása és ittas járművezetés szerepel.

 

