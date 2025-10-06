október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

1 órája

Ő a körözési toplista legöregebb bűnözője, gyomorforgató dolog miatt keresik

Címkék#körözési toplista#elfogatóparancs#körözés

Gyomorforgató dolgot művel a férfi, elfogatóparancsot adtak ki ellene. Megtaláltuk a körözési toplista legidősebb személyét.

Kemma.hu

Újra ránéztünk a police.hu körözési toplista bűnözőire, ahol megtaláltuk a legidősebb, 69 éves elkövetőjét. A szombathelyi születésű Bokor László Jánost 2025 februárja óta körözik gyermekprostitúció bűntette miatt. A férfi a hetedik helyen szerepel a rendőrségi adatbázisban.

A körözési toplista hetedeik helyén van a férfi
A körözési toplista hetedeik helyén van a férfi
Forrás: police.hu

A körözési toplista legidősebb bűnözője

A 69 éves férfi ellen elfogatóparancs van érvényben és személyleírást is adtak róla. Testmagassága 186-190 cm, haja színe őszes-barna és rövidre nyírt, szeme színe barna, szemöldöke ívelt. A körözött ügyében eljáró hivatalos szerv a Vas Vármegyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Osztálya.

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:

Cím: 9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/C

Tel: 94/521-102

Nem csak őt keresi a rendőrök

Egy tatabányai nő ellen ugyanis nem kevesebb, mint 8 körözés van érvényben. A rendőrség szerint a nő ellen kiadott elfogatóparancsok különböző ügyekhez kapcsolódnak, köztük lopás, kábítószer birtoklása és ittas járművezetés szerepel.

Egy 16 éves eltűnt fiút után is kutat a tatabányai rendőrség. Október 3-a óta a rendőrség is keresi Székely Márkot, aki 2009. december 4-én született Budapesten. A 176-180 cm magas fiú barna hajú és kék szemű.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu