Ő a körözési toplista legöregebb bűnözője, gyomorforgató dolog miatt keresik

Újra ránéztünk a police.hu körözési toplista bűnözőire, ahol megtaláltuk a legidősebb, 69 éves elkövetőjét. A szombathelyi születésű Bokor László Jánost 2025 februárja óta körözik gyermekprostitúció bűntette miatt. A férfi a hetedik helyen szerepel a rendőrségi adatbázisban.

A körözési toplista hetedeik helyén van a férfi

Forrás: police.hu

A körözési toplista legidősebb bűnözője

A 69 éves férfi ellen elfogatóparancs van érvényben és személyleírást is adtak róla. Testmagassága 186-190 cm, haja színe őszes-barna és rövidre nyírt, szeme színe barna, szemöldöke ívelt. A körözött ügyében eljáró hivatalos szerv a Vas Vármegyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Osztálya.

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/C Tel: 94/521-102

Nem csak őt keresi a rendőrök

Egy tatabányai nő ellen ugyanis nem kevesebb, mint 8 körözés van érvényben. A rendőrség szerint a nő ellen kiadott elfogatóparancsok különböző ügyekhez kapcsolódnak, köztük lopás, kábítószer birtoklása és ittas járművezetés szerepel.