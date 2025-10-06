2 órája
Ő a körözési toplista legöregebb bűnözője, gyomorforgató dolog miatt keresik
Gyomorforgató dolgot művel a férfi, elfogatóparancsot adtak ki ellene. Megtaláltuk a körözési toplista legidősebb személyét.
Újra ránéztünk a police.hu körözési toplista bűnözőire, ahol megtaláltuk a legidősebb, 69 éves elkövetőjét. A szombathelyi születésű Bokor László Jánost 2025 februárja óta körözik gyermekprostitúció bűntette miatt. A férfi a hetedik helyen szerepel a rendőrségi adatbázisban.
A körözési toplista legidősebb bűnözője
A 69 éves férfi ellen elfogatóparancs van érvényben és személyleírást is adtak róla. Testmagassága 186-190 cm, haja színe őszes-barna és rövidre nyírt, szeme színe barna, szemöldöke ívelt. A körözött ügyében eljáró hivatalos szerv a Vas Vármegyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Osztálya.
Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
Cím: 9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/C
Tel: 94/521-102
Nem csak őt keresi a rendőrök
Egy tatabányai nő ellen ugyanis nem kevesebb, mint 8 körözés van érvényben. A rendőrség szerint a nő ellen kiadott elfogatóparancsok különböző ügyekhez kapcsolódnak, köztük lopás, kábítószer birtoklása és ittas járművezetés szerepel.
Egy 16 éves eltűnt fiút után is kutat a tatabányai rendőrség. Október 3-a óta a rendőrség is keresi Székely Márkot, aki 2009. december 4-én született Budapesten. A 176-180 cm magas fiú barna hajú és kék szemű.
