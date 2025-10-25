1 órája
Körözési toplistán a dorogi férfi: ezért keresik őt mindenhol a rendőrök
Újabb névvel bővült a rendőrség hivatalos adatbázisa. Ezúttal egy dorogi férfi került fel a körözési toplista legkeresettebb bűnözői közé.
Újabb komárom-esztergomi névre bukkantunk a rendőrségi körözési toplista adatlapjait böngészve. A police.hu információi szerint a dorogi születésű Sztojka Márton ellen a Győri Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot.
Ezért került fel a körözési toplista tetejére a dorogi férfi
A férfit embercsempészet miatt körözik augusztus 25-e óta, és szabadságvesztés letöltése céljából keresik a hatóságok. Az eljárást a Nyíregyházi Rendőrkapitányság folytatja le. A férfi neve a rendőrség által közzétett körözési toplistán is szerepel, amely az ország legkeresettebb személyeit tartalmazza.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy aki a körözött személy hollétéről tudomással bír, ne ossza meg nyilvánosan az információt, hanem értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón, vagy a rendőrség hivatalos csatornáin.
Pár nappal ezelőtt pedig arról is beszámoltunk, hogy miként sikerült a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának célkörözési egységének elfognia azt a férfit Komárom-Esztergomban, aki a rendőrség TOP 50-es körözési listáján is szerepelt. A rendőrségi razzia során a nehézsúlyú drogdílert bilincsben vitték el, ezzel újabb sikeres akciót zártak a hatóságok.