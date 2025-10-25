Körözési toplistán a dorogi férfi: ezért keresik őt mindenhol a rendőrök

Újabb komárom-esztergomi névre bukkantunk a rendőrségi körözési toplista adatlapjait böngészve. A police.hu információi szerint a dorogi születésű Sztojka Márton ellen a Győri Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot.

A körözési toplista élén a dorogi férfi

Forrás: Canva/police.hu

Ezért került fel a körözési toplista tetejére a dorogi férfi

A férfit embercsempészet miatt körözik augusztus 25-e óta, és szabadságvesztés letöltése céljából keresik a hatóságok. Az eljárást a Nyíregyházi Rendőrkapitányság folytatja le. A férfi neve a rendőrség által közzétett körözési toplistán is szerepel, amely az ország legkeresettebb személyeit tartalmazza.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy aki a körözött személy hollétéről tudomással bír, ne ossza meg nyilvánosan az információt, hanem értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón, vagy a rendőrség hivatalos csatornáin.

