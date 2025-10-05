Egy év, nyolc körözés: ritka bűnügyi sorozat miatt keresnek egy tatabányai nőt a rendőrök

A police.hu körözési lista oldalán bukkantunk rá egy nem mindennapi esetre. Egy tatabányai nő ellen ugyanis nem kevesebb, mint 8 körözés van érvényben. A rendőrség szerint a nő ellen kiadott elfogatóparancsok különböző ügyekhez kapcsolódnak, köztük lopás, kábítószer birtoklása és ittas járművezetés szerepel. Az adatok alapján mindegyik ügy önálló eljárásban indult, azonban az elkövető az idézéseknek nem tett eleget, ezért a hatóság országos szintű körözést adott ki ellene.

A körözési lista élén a tatabányai nő, akire 8 elfogatóparancsot adtak ki

Forrás: police.hu

A 43 éves tatabányai születésű Soós Melinda ellen az elfogatóparancsokat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék BV. Csoport adta ki. A legelsőt 2024. augusztus 29-én, a legutóbbit pedig idén augusztus elsején. A körözési adatokat a rendőrség a police.hu hivatalos oldalán tette közzé, a Közérdekből nyilvános körözések rovatban. Ez a kategória kizárólag olyan esetekre vonatkozik, ahol a bíróság vagy az ügyészség úgy ítéli meg, hogy a nyilvánosság bevonása közérdekből szükséges.

A hatóságok ennek értelmében arra kérik a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a körözött személy tartózkodási helyéről, hívja a Telefontanú 06-80-555-111-es számát, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.

Nem csak őt keresi a rendőrök

A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Kolompár Jázmin eltűnése kapcsán. A 16 éves eltűnt lány szeptember 5-én engedély nélkül távozott a bajai gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.