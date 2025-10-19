október 19., vasárnap

Nándor névnap

-1°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

45 perce

Körözés alatt a tatabányai nő: súlyos vádak miatt keresik

Címkék#rendőrség#jármű#bűncselekmény

Egy tatabányai születésű nő ellen adott ki elfogatóparancsot a bíróság. A körözés oka: ittas járművezetés, ami súlyos közlekedési bűncselekménynek számít.

Kemma.hu

Újabb körözés jelent meg a rendőrség hivatalos listáján, amely ezúttal egy Komárom-Esztergom vármegyei személyre vonatkozik. A hatóságok egy tatabányai születésű nőt keresnek, aki ellen ittas járművezetés miatt adtak ki elfogatóparancsot.

körözés
A rendőrség országos körözést adott ki a tatabányai születésű Kiss Dzsenifer Bianka ellen
Forrás:  police.hu

A körözés oka: járművezetés ittasan

A police.hu adatai szerint a 1991-ben Tatabányán született Kiss Dzsenifer Bianka ellen a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelt el elfogatóparancsot. A nő a hatóságok szerint ittasan vezetett, ami a Büntető Törvénykönyv 236. §-a alapján büntetendő. Az eljárás elrendelésének dátuma 2025. október 17., azóta országosan körözik.

Nem egyedi eset a vármegyében

Nem ez az első alkalom, hogy körözéshez vezető bűncselekmény miatt kerül reflektorfénybe egy vármegyei ügy. Október közepén a tatabányai rendőrség ismeretlen elkövetőket keresett, akik egy helyi dohányboltban megtévesztették az eladót, és készpénzt tulajdonítottak el. A nyomozás során a hatóságok a lakosság segítségét is kérték.

Sorra derítik fel az autós bűncselekményeket

Az autófeltörések sem ritkák a térségben: Oroszlányban például két férfit is eljárás alá vontak, akik parkoló gépkocsikból tulajdonítottak el különféle tárgyakat. Egyiküket lakossági bejelentés alapján érték tetten. A nyomozás során kiderült, hogy fiatalkorú társa is részt vett a bűncselekményekben, több jármű feltöréséhez is közük volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu