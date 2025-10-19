Körözés alatt a tatabányai nő: súlyos vádak miatt keresik

Újabb körözés jelent meg a rendőrség hivatalos listáján, amely ezúttal egy Komárom-Esztergom vármegyei személyre vonatkozik. A hatóságok egy tatabányai születésű nőt keresnek, aki ellen ittas járművezetés miatt adtak ki elfogatóparancsot.

A rendőrség országos körözést adott ki a tatabányai születésű Kiss Dzsenifer Bianka ellen

Forrás: police.hu

A körözés oka: járművezetés ittasan

A police.hu adatai szerint a 1991-ben Tatabányán született Kiss Dzsenifer Bianka ellen a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelt el elfogatóparancsot. A nő a hatóságok szerint ittasan vezetett, ami a Büntető Törvénykönyv 236. §-a alapján büntetendő. Az eljárás elrendelésének dátuma 2025. október 17., azóta országosan körözik.

Nem egyedi eset a vármegyében

Nem ez az első alkalom, hogy körözéshez vezető bűncselekmény miatt kerül reflektorfénybe egy vármegyei ügy. Október közepén a tatabányai rendőrség ismeretlen elkövetőket keresett, akik egy helyi dohányboltban megtévesztették az eladót, és készpénzt tulajdonítottak el. A nyomozás során a hatóságok a lakosság segítségét is kérték.