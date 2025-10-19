2 órája
Körözés alatt a tatabányai nő: súlyos vádak miatt keresik
Egy tatabányai születésű nő ellen adott ki elfogatóparancsot a bíróság. A körözés oka: ittas járművezetés, ami súlyos közlekedési bűncselekménynek számít.
Újabb körözés jelent meg a rendőrség hivatalos listáján, amely ezúttal egy Komárom-Esztergom vármegyei személyre vonatkozik. A hatóságok egy tatabányai születésű nőt keresnek, aki ellen ittas járművezetés miatt adtak ki elfogatóparancsot.
A körözés oka: járművezetés ittasan
A police.hu adatai szerint a 1991-ben Tatabányán született Kiss Dzsenifer Bianka ellen a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelt el elfogatóparancsot. A nő a hatóságok szerint ittasan vezetett, ami a Büntető Törvénykönyv 236. §-a alapján büntetendő. Az eljárás elrendelésének dátuma 2025. október 17., azóta országosan körözik.
Nem egyedi eset a vármegyében
Nem ez az első alkalom, hogy körözéshez vezető bűncselekmény miatt kerül reflektorfénybe egy vármegyei ügy. Október közepén a tatabányai rendőrség ismeretlen elkövetőket keresett, akik egy helyi dohányboltban megtévesztették az eladót, és készpénzt tulajdonítottak el. A nyomozás során a hatóságok a lakosság segítségét is kérték.
Sorra derítik fel az autós bűncselekményeket
Az autófeltörések sem ritkák a térségben: Oroszlányban például két férfit is eljárás alá vontak, akik parkoló gépkocsikból tulajdonítottak el különféle tárgyakat. Egyiküket lakossági bejelentés alapján érték tetten. A nyomozás során kiderült, hogy fiatalkorú társa is részt vett a bűncselekményekben, több jármű feltöréséhez is közük volt.
