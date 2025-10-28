Tűz
2 órája
Kigyulladt egy autó Dorogon: pillanatok alatt ellepett mindent a tűz
Mondjuk, hol dolgoznak a tűzoltók.
Kigyulladt egy személygépjármű Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél kedden délután. Az esztergomi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írta meg a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre