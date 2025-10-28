október 28., kedd

Tűz

2 órája

Kigyulladt egy autó Dorogon: pillanatok alatt ellepett mindent a tűz

Mondjuk, hol dolgoznak a tűzoltók.

Milány Botond

Kigyulladt egy személygépjármű Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél kedden délután. Az esztergomi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írta meg a katasztrófavédelem.
 

 

