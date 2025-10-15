október 15., szerda

Lángok

37 perce

Helyszíni fotók: így oltották a kigyulladt autót Táton

Címkék#helyszíni fotók#tűzoltók#katasztrófavédelem#tűz#autó

Mutatjuk a részleteket.

Milány Botond

Ahogyan azt mi is megírtuk, kigyulladt autó okozott riadalmat kedden, 10 óra után Táton, az Esztergomi úton, a Balassa és a Szív utca között. A gépjárműben nem tartózkodott senki. A lángokat a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották.

Kigyulladt autó
Kigyulladt autó Táton
Fotó: Varga Gábor rajparancsnok - Nyergesújfalui Katasztrófavédelmi Őrs / Forrás: Varga Gábor rajparancsnok - Nyergesújfalui Katasztrófavédelmi Őrs

A katasztrófavédelem most helyszíni fotókat is közölt az oltási munkálatokról.

Helyszíni fotókon a kigyulladt autó

GALÉRIA: Tűz ütött ki egy autóban Táton (Fotó: KEM Katasztrófavédelem)

Fotók: KEM Katasztrófavédelem

 

