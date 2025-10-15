Helyszíni fotók: így oltották a kigyulladt autót Táton

Ahogyan azt mi is megírtuk, kigyulladt autó okozott riadalmat kedden, 10 óra után Táton, az Esztergomi úton, a Balassa és a Szív utca között. A gépjárműben nem tartózkodott senki. A lángokat a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották.

Kigyulladt autó Táton

Fotó: Varga Gábor rajparancsnok - Nyergesújfalui Katasztrófavédelmi Őrs / Forrás: Varga Gábor rajparancsnok - Nyergesújfalui Katasztrófavédelmi Őrs

A katasztrófavédelem most helyszíni fotókat is közölt az oltási munkálatokról.

Helyszíni fotókon a kigyulladt autó