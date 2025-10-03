október 3., péntek

Óriási lángok csaptak fel az M1-esen, lezárták az autópályát

A Budapest felé vezető sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták. Kigyulladt autó és növényzet okozott hatalmas problémát.

Kemma.hu

Kigyulladt egy autó és kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet az M1-es autópálya 102-es és 103-as kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Nagyszentjánosnál. A kigyulladt autóhoz a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat.

kigyulladt autó
Hatalmas a baj: kigyulladt autóhoz riasztották a tűzoltókat
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Kigyulladt autó az M1-esen

Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen – írta az Országos Katasztrófavédelem.

Nem ez volt a nap egyetlen balesete. Félpályán haladt a forgalom egy karambol miatt. A 81-es főúton a héten ez a második baleset. Nem véletlenül kapott szörnyű elnevezést ez az út szakasz.

Szeptemberben Tatabányánál pedig egy vezetési gyakorlatnak lett gyors vége, amikor kigyulladt a kocsi. Az autó tulajdonosa is beszélt a kemma.hu-val az esetről.

 

