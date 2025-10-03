46 perce
Óriási lángok csaptak fel az M1-esen, lezárták az autópályát
A Budapest felé vezető sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták. Kigyulladt autó és növényzet okozott hatalmas problémát.
Kigyulladt egy autó és kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet az M1-es autópálya 102-es és 103-as kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Nagyszentjánosnál. A kigyulladt autóhoz a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat.
Kigyulladt autó az M1-esen
Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen – írta az Országos Katasztrófavédelem.
Nem ez volt a nap egyetlen balesete. Félpályán haladt a forgalom egy karambol miatt. A 81-es főúton a héten ez a második baleset. Nem véletlenül kapott szörnyű elnevezést ez az út szakasz.
Szeptemberben Tatabányánál pedig egy vezetési gyakorlatnak lett gyors vége, amikor kigyulladt a kocsi. Az autó tulajdonosa is beszélt a kemma.hu-val az esetről.