1 órája
Kifosztotta az idős, mozgáskorlátozott férfit, majd megfenyegette, hogy ne beszéljen
A bankból követte az idős férfit, kirabolta, majd megfenyegette őt. Kifosztás miatt hozott ítéletet a Tatabányai Járásbíróság.
A Tatabányai Járásbíróság kifosztás bűntette miatt tartott nyilvános, folytatólagos tárgyalást, ahol ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki egy idős embertől lopott pénzt Oroszlányban.
Ítélet kifosztás miatt
A többszörösen visszaeső elkövető 2025. április 1-jén egy bankfiókban figyelt fel egy 85 éves, mozgásában korlátozott férfira. Követte őt, majd egy lépcsőház előtt elvette a táskáját, kivette belőle a pénztárcát, és a benne lévő 19 ezer forintot elvette áldozatától. Ezután megfenyegette a sértettet, hogyha elmondja valakinek, fejbe veri.
A rendőrök a férfitól 12 ezer forintot foglaltak le, amit visszaadtak a kirabolt férfinak.
A bíróság 4 év 3 hónap fegyházbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 7 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte a vádlottat. Az ügyész elfogadta az ítéletet, de a vádlott és védője fellebbezett.
A férfi letartóztatását a másodfokú döntésig fenntartják.
Egy tatabányai mélygarázsban pedig brutálisan rátámadtak egy szintén mozgásában korlátozott idős emberre. Két ismerőse ittas állapotban oda ment hozzá, pénzt kértek tőle és miután nem adott, a II. rendű vádlott ököllel megütötte a fejét. Ezután lefogták őt, és az I. rendű vádlott is több alkalommal ököllel megütötte. Az esetet egy kamera rögzítette.
