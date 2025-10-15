október 15., szerda

Lopás

1 órája

Kifosztotta az idős, mozgáskorlátozott férfit, majd megfenyegette, hogy ne beszéljen

Címkék#lopás#kifosztás#tárgyalás#bíróság

A bankból követte az idős férfit, kirabolta, majd megfenyegette őt. Kifosztás miatt hozott ítéletet a Tatabányai Járásbíróság.

Kemma.hu

A Tatabányai Járásbíróság kifosztás bűntette miatt tartott nyilvános, folytatólagos tárgyalást, ahol ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki egy idős embertől lopott pénzt Oroszlányban.

Kifosztás
Kifosztás Oroszlányban, idős mozgáskorlátozott embertől lopott
Forrás: Facebook

Ítélet kifosztás miatt

A többszörösen visszaeső elkövető 2025. április 1-jén egy bankfiókban figyelt fel egy 85 éves, mozgásában korlátozott férfira. Követte őt, majd egy lépcsőház előtt elvette a táskáját, kivette belőle a pénztárcát, és a benne lévő 19 ezer forintot elvette áldozatától. Ezután megfenyegette a sértettet, hogyha elmondja valakinek, fejbe veri.

A rendőrök a férfitól 12 ezer forintot foglaltak le, amit visszaadtak a kirabolt férfinak.

A bíróság 4 év 3 hónap fegyházbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 7 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte a vádlottat. Az ügyész elfogadta az ítéletet, de a vádlott és védője fellebbezett.
A férfi letartóztatását a másodfokú döntésig fenntartják.

Egy tatabányai mélygarázsban pedig brutálisan rátámadtak egy szintén mozgásában korlátozott idős emberre. Két ismerőse ittas állapotban oda ment hozzá, pénzt kértek tőle és miután nem adott, a II. rendű vádlott ököllel megütötte a fejét. Ezután lefogták őt, és az I. rendű vádlott is több alkalommal ököllel megütötte. Az esetet egy kamera rögzítette.

 

