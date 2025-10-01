A bankból követte áldozatát az oroszlányi férfi, idős ember volt az áldozat

A kifosztás bűntette miatt emelt vádat a Tatabányai Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki egy bankfiókban szemelte ki idős áldozatát, majd követte és kirabolta. Az esetről videófelvétel is készült.

Kifosztás a lépcsőháznál

Kiszemelte majd jött a kifosztás

A vádirat szerint a többszörösen visszaeső férfi április 1-jén egy oroszlányi bankfiókban figyelt fel egy 85 éves, mozgás korlátozott sértettre. Amikor az idős férfi elhagyta a bankot, az elkövető követte, majd egy lépcsőház bejáratánál megragadta a vállán lévő táskát, és abból kivette a pénztárcát. A tárcából 19 ezer forintot lopott el. A nyomozás során a rendőrség 12 ezer forint készpénzt lefoglalt tőle, amelyet visszaadtak a sértettnek.

Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjének a beszámolója szerint az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint rendeljen el vele szemben 7 ezer forint értékű vagyonelkobzást.

