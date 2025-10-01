október 1., szerda

Kifosztás

53 perce

A bankból követte áldozatát az oroszlányi férfi, idős ember volt az áldozat

Egy bankból követte majd kilopta az idős férfit. Kifosztás miatt emeltek vádat egy férfi miatt, börtönre és pénzelkobozásra ítélnék.

Kemma.hu

A kifosztás bűntette miatt emelt vádat a Tatabányai Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki egy bankfiókban szemelte ki idős áldozatát, majd követte és kirabolta. Az esetről videófelvétel is készült.

Kifosztás a lépcsőháznál
Forrás: Getty Images

Kiszemelte majd jött a kifosztás

A vádirat szerint a többszörösen visszaeső férfi április 1-jén egy oroszlányi bankfiókban figyelt fel egy 85 éves, mozgás korlátozott sértettre. Amikor az idős férfi elhagyta a bankot, az elkövető követte, majd egy lépcsőház bejáratánál megragadta a vállán lévő táskát, és abból kivette a pénztárcát. A tárcából 19 ezer forintot lopott el. A nyomozás során a rendőrség 12 ezer forint készpénzt lefoglalt tőle, amelyet visszaadtak a sértettnek.

Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjének a beszámolója szerint az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint rendeljen el vele szemben 7 ezer forint értékű vagyonelkobzást.

A dorogi rendőrök pedig egy ismeretlen férfit köröznek szeméremsértés miatt. A férfiról több felvétel is készült egy dorogi vonatott.

 

