Fordulat

1 órája

Bonyolódik Kaszás Nikolett halálának ügye: szörnyűségre utalnak a legfrissebb nyomok

Százötven méterre a túraútvonaltól találták meg a három hete rejtélyes módon eltűnt fiatal lány holttestét a Pilisben. Kaszás Nikolett tragédiája az egész országot megrázta, ám az ügy még koránt sem ért véget.

Kemma.hu

Ahogyan azt mi is megírtuk, tragikus módon ért véget a Kaszás Nikolett után folytatott keresés szeptember 28-án, amikor a Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy megtalálták a hetekkel ezelőtt eltűnt túrázó holttestét. Bár a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, kizárták az idegenkezűséget és közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják a halálesetet, most újabb fordulat jöhet az ügyében.

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett ügyében tovább folyik a nyomozás
Forrás: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

Öngyilkos lett Kaszás Nikolett?

A Bors beszámolója szerint a túraúttól nagyjából 200 méterre a bokrok között találták meg a szeptember elején eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett holttestét, akire kutyás mentőcsapatnak sikerült rábukkannia. Az egyik nevét elhallgatni kívánó önkéntes az oldalnak elárulta, hogy az önkéntesek sokkot kaptak, amikor megtudták: a lány vélhetően nem túrázni készült, öngyilkosságot akart elkövetni. 

Úgy tudom, hogy fekvő pozícióban találtak rá. Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna

 – árulta el a Borsnak az illető.

Valaki másként gondolja

A veol.hu arról is írt, hogy többen felhívták a figyelmet egy túrázó beszámolójára, aki elvileg az utolsó között látta élve a 27 éves nőt. Néhány szót is váltott vele. A túrázó egy blogon azt írta, meggyőződése, hogy Kaszás Nikolett nem követett el öngyilkosságot, és közzétett egy részletet a rövid beszélgetésükből. Ezt a veol.hu oldalán lehet megtekinteni és elolvasni.

Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közreműködésével többször is terepkutatást végeztek a hatóságok, valamint drón segítségével is próbálták megtalálni Kaszás Nikolettet, ám végül már csak a lány holttestét sikerült megtalálni.

