Nem tanult a leckéből - kábítószer birtoklás miatt újra hűvösre kerülhet az oroszlányi férfi

A Tatabányai Járásbíróság 1 év 11 hónap börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki nem sokkal a szabadulása után újra törvénysértést követett el - ezúttal kábítószer birtoklás miatt. A korábbi zsarolás miatt kiszabott börtönbüntetéséből 2023 tavaszán szabadult, de már 2024 júniusában amfetamint és kanabiszt szerzett, fogyasztott, és magánál is tartott.

Kábítószer birtoklás miatt kerül újra hűvösre

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjének tájékoztatása szerint a férfit Oroszlányban igazoltatták, és a vizeletmintája egyértelműen kimutatta az amfetamin és THC jelenlétét. A rendőrök a ruházatában is találtak port és marihuánát, amit lefoglaltak. A szakértők szerint a lefoglalt kábítószer hatóanyagtartalma meghaladta a csekély mennyiség határát, de a jelentős szintet még nem érte el. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és a védője enyhítést kértek, az ügyész pedig még nem döntött a fellebbezésről.

Nagy fogások a DELTA Program keretében

Gőzerővel pörög a drog és a kábítószer elleni harc Magyarországon. Az emiatt létrehozott DELTA program keretében már megannyi terjesztőre és fogyasztóra csaptak le a rendőrök az elmúlt hónapokban. Nemrég például a rendőrök kivonták a forgalomból azt a kristálydílert, aki éveken át árulta a kábítószert Tatán élő fiataloknak, de egy nap alatt három kábítószer-terjesztőt fogtak el az egyenruhások Tatabányán is az elmúlt hetekben.

A Komáromi Rendőrkapitányság munkatársai a DELTA Program keretében végzett ellenőrzés során egy 35 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akinél csaknem fél kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak. A férfi drogtesztje is pozitív eredményt mutatott, a rendőrség kábítószer-kereskedelem és birtoklás miatt indított ellene eljárást. Külföldről hozta be Magyarországra a kábítószert az a 35 éves férfi, akit a komáromi nyomozók egy régi határátkelőnél fogtak el. Október 8-án este a Komáromi Rendőrkapitányság rendőrei a DELTA Program részeként közúti ellenőrzést hajtottak végre, amikor igazoltattak egy személyautót. A jármű átvizsgálása során 22,8 gramm zöld növényi törmeléket – feltehetően kannabiszt –, valamint 400,8 gramm kristályos állagú, kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök.