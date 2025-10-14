Lebukott a tatabányai díler: hónapokon át árulta a füvet

Ismét kábítószer miatt kellett ítéletet hoznia a tatabányai bíróságnak. Ezúttal egy helyi férfi bukott le, aki saját otthonából árusította a marihuánát, miközben maga is rendszeresen fogyasztotta a tiltott szert.

A rendőrök több száz gramm kábítószert foglaltak le a tatabányai férfi lakásán tartott házkutatás során

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Hónapokon át terjesztette a kábítószert

A vádirat szerint a férfi 2024 januárjától tíz hónapon keresztül minden hónapban mintegy 20 gramm marihuánát vásárolt Budapesten, majd azt tatabányai lakásán tárolta. A drogból saját maga is fogyasztott, de rendszeresen értékesített belőle hat vásárlójának is. A rendőrök a házkutatás során lefoglalták a megmaradt kábítószert, amely a csekély mennyiséget jelentősen – 65,6 százalékkal – meghaladta, valamint őrlőket és patikamérleget is találtak nála – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Szigorú ítélet született

A Tatabányai Járásbíróság az előkészítő ülésen 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 360 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte a férfit. Emellett elrendelte a lefoglalt kábítószer, a patikamérleg és az őrlők elkobzását is. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek.

A házkutatás során nemcsak kábítószert, hanem mérleget és őrlőeszközöket is lefoglaltak a hatóságok

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Hasonló ügyek sorozata a vármegyében

Nem ez az első eset, hogy a bíróságnak droggal kapcsolatos bűncselekményben kellett ítéletet hoznia. Október elején egy bolgár férfit ítéltek el hat év börtönre, miután az M1-es autópályán Komárom térségében nagy mennyiségű metamfetaminnal bukott le, amit alsónadrágjába rejtve próbált kivinni az országból. A férfi az út során maga is fogyasztott a szerből, így kábítószer hatása alatt vezetett.