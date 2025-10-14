1 órája
Lebukott a tatabányai díler: hónapokon át árulta a füvet
Újabb drogdílert sikerült lekapcsolniuk a hatóságoknak Tatabányán. A férfi saját otthonából árulta a kábítószer különböző adagjait, miközben maga is rendszeresen fogyasztotta azokat.
Ismét kábítószer miatt kellett ítéletet hoznia a tatabányai bíróságnak. Ezúttal egy helyi férfi bukott le, aki saját otthonából árusította a marihuánát, miközben maga is rendszeresen fogyasztotta a tiltott szert.
Hónapokon át terjesztette a kábítószert
A vádirat szerint a férfi 2024 januárjától tíz hónapon keresztül minden hónapban mintegy 20 gramm marihuánát vásárolt Budapesten, majd azt tatabányai lakásán tárolta. A drogból saját maga is fogyasztott, de rendszeresen értékesített belőle hat vásárlójának is. A rendőrök a házkutatás során lefoglalták a megmaradt kábítószert, amely a csekély mennyiséget jelentősen – 65,6 százalékkal – meghaladta, valamint őrlőket és patikamérleget is találtak nála – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
Szigorú ítélet született
A Tatabányai Járásbíróság az előkészítő ülésen 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 360 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte a férfit. Emellett elrendelte a lefoglalt kábítószer, a patikamérleg és az őrlők elkobzását is. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek.
Hasonló ügyek sorozata a vármegyében
Nem ez az első eset, hogy a bíróságnak droggal kapcsolatos bűncselekményben kellett ítéletet hoznia. Október elején egy bolgár férfit ítéltek el hat év börtönre, miután az M1-es autópályán Komárom térségében nagy mennyiségű metamfetaminnal bukott le, amit alsónadrágjába rejtve próbált kivinni az országból. A férfi az út során maga is fogyasztott a szerből, így kábítószer hatása alatt vezetett.
DELTA program: egyre több díler bukik le
Az elmúlt hónapokban a DELTA program keretében több kábítószer-terjesztőt is sikerült lebuktatni Komárom-Esztergom vármegyében. Dorogon például két férfit hallgattak ki szeptember végén, akiknél kristályos anyagot, pipát és engedély nélküli fegyvert is találtak. Egy másik ügyben testvérpár bukott le, akik marihuánát termesztettek és értékesítettek. A hatóságok célja, hogy minél hamarabb felszámolják a terjesztői hálózatokat és kiszorítsák a drogokat a városokból.
