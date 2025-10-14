október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bíróság

1 órája

Lebukott a tatabányai díler: hónapokon át árulta a füvet

Címkék#Dr Horváth Sándor#drog#ítélet#bűncselekmény

Újabb drogdílert sikerült lekapcsolniuk a hatóságoknak Tatabányán. A férfi saját otthonából árulta a kábítószer különböző adagjait, miközben maga is rendszeresen fogyasztotta azokat.

Kemma.hu

Ismét kábítószer miatt kellett ítéletet hoznia a tatabányai bíróságnak. Ezúttal egy helyi férfi bukott le, aki saját otthonából árusította a marihuánát, miközben maga is rendszeresen fogyasztotta a tiltott szert.

Kábítószer
A rendőrök több száz gramm kábítószert foglaltak le a tatabányai férfi lakásán tartott házkutatás során
Forrás:  Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Hónapokon át terjesztette a kábítószert

A vádirat szerint a férfi 2024 januárjától tíz hónapon keresztül minden hónapban mintegy 20 gramm marihuánát vásárolt Budapesten, majd azt tatabányai lakásán tárolta. A drogból saját maga is fogyasztott, de rendszeresen értékesített belőle hat vásárlójának is. A rendőrök a házkutatás során lefoglalták a megmaradt kábítószert, amely a csekély mennyiséget jelentősen – 65,6 százalékkal – meghaladta, valamint őrlőket és patikamérleget is találtak nála – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Szigorú ítélet született

A Tatabányai Járásbíróság az előkészítő ülésen 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 360 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte a férfit. Emellett elrendelte a lefoglalt kábítószer, a patikamérleg és az őrlők elkobzását is. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek.

kábítószer
A házkutatás során nemcsak kábítószert, hanem mérleget és őrlőeszközöket is lefoglaltak a hatóságok
Forrás:  Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Hasonló ügyek sorozata a vármegyében

Nem ez az első eset, hogy a bíróságnak droggal kapcsolatos bűncselekményben kellett ítéletet hoznia. Október elején egy bolgár férfit ítéltek el hat év börtönre, miután az M1-es autópályán Komárom térségében nagy mennyiségű metamfetaminnal bukott le, amit alsónadrágjába rejtve próbált kivinni az országból. A férfi az út során maga is fogyasztott a szerből, így kábítószer hatása alatt vezetett.

DELTA program: egyre több díler bukik le

Az elmúlt hónapokban a DELTA program keretében több kábítószer-terjesztőt is sikerült lebuktatni Komárom-Esztergom vármegyében. Dorogon például két férfit hallgattak ki szeptember végén, akiknél kristályos anyagot, pipát és engedély nélküli fegyvert is találtak. Egy másik ügyben testvérpár bukott le, akik marihuánát termesztettek és értékesítettek. A hatóságok célja, hogy minél hamarabb felszámolják a terjesztői hálózatokat és kiszorítsák a drogokat a városokból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu