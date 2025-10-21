A barátságuk majdnem a Duna mélyére süllyedt: vádat emeltek a csónakos duó ellen

Egy ártalmatlannak induló nyári szórakozás is könnyen véget érhet bíróságon, ha alkohol is szerepet játszik benne. Most egy ittas vezetés miatt indult ügy került az Esztergomi Járásbíróság elé, miután két férfi felelőtlen döntése veszélyes helyzetet teremtett a Dunán.

A Duna pilismaróti szakaszán történt az ittas vezetés: a csónakot egy alkoholt fogyasztó férfi irányította, amiért most bíróság elé kell állnia

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Ittas vezetés a Dunán: barátjára bízta a csónakot

Az ügyészség vádirata szerint egy férfi 2025. június 24-én Pilismarótnál átengedte saját motorcsónakját ittas barátjának, aki a Duna 1705-ös folyamkilométerénél vezette tovább a járművet. A szabályok szerint úszólétesítményt csak olyan személy vezethet – és olyan személynek lehet átadni –, aki nem áll alkoholos befolyás alatt, ezt azonban mindketten megszegték. A csónakban ráadásul a tulajdonos is utasként tartózkodott, így egy rossz mozdulat akár tragédiához is vezethetett volna – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Pénzbüntetés és eltiltás jöhet

Az ügyészség azt indítványozta, hogy a csónak tulajdonosát tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel, az ittas férfit pedig pénzbüntetéssel és vízi járművek vezetésétől való eltiltással sújtsa a bíróság. A zéró tolerancia elve ugyanis a vízi közlekedésre is vonatkozik: alkoholos befolyás alatt vezetni nemcsak tilos, de életveszélyes is lehet – főleg folyóvízen, ahol a sodrás és az időjárás kiszámíthatatlanná teszi a manőverezést.