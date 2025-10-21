42 perce
A barátságuk majdnem a Duna mélyére süllyedt: vádat emeltek a csónakos duó ellen
Egy nyári szórakozás is könnyen véget érhet bíróságon, ha alkohollal párosul. Most egy esetben ittas vezetés miatt indult eljárás, miután egy férfi átengedte motorcsónakját barátjának a Duna pilismaróti szakaszán, aki alkoholos befolyás alatt irányította a járművet.
Egy ártalmatlannak induló nyári szórakozás is könnyen véget érhet bíróságon, ha alkohol is szerepet játszik benne. Most egy ittas vezetés miatt indult ügy került az Esztergomi Járásbíróság elé, miután két férfi felelőtlen döntése veszélyes helyzetet teremtett a Dunán.
Ittas vezetés a Dunán: barátjára bízta a csónakot
Az ügyészség vádirata szerint egy férfi 2025. június 24-én Pilismarótnál átengedte saját motorcsónakját ittas barátjának, aki a Duna 1705-ös folyamkilométerénél vezette tovább a járművet. A szabályok szerint úszólétesítményt csak olyan személy vezethet – és olyan személynek lehet átadni –, aki nem áll alkoholos befolyás alatt, ezt azonban mindketten megszegték. A csónakban ráadásul a tulajdonos is utasként tartózkodott, így egy rossz mozdulat akár tragédiához is vezethetett volna – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
Pénzbüntetés és eltiltás jöhet
Az ügyészség azt indítványozta, hogy a csónak tulajdonosát tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel, az ittas férfit pedig pénzbüntetéssel és vízi járművek vezetésétől való eltiltással sújtsa a bíróság. A zéró tolerancia elve ugyanis a vízi közlekedésre is vonatkozik: alkoholos befolyás alatt vezetni nemcsak tilos, de életveszélyes is lehet – főleg folyóvízen, ahol a sodrás és az időjárás kiszámíthatatlanná teszi a manőverezést.
Részeg ámokfutás Tatán: hét parkoló autót tarolt le egy 20 éves sofőr
Alkohol a kormánynál: gyakori és veszélyes
Nem ez az első eset, amikor az alkoholos befolyásoltság súlyos következményekkel járt. Egy 20 éves sofőr például Tatán hét parkoló autónak csapódott ittasan, míg Budaörsön egy zavart férfi két defektes kerékkel, meztelenül közlekedett és még egy rendőrnőt is megharapott. Ezek az esetek is mutatják, hogy az ittas vezetés nemcsak jogi következményekkel jár, hanem mások életét, testi épségét is komolyan veszélyezteti.
Megáll az ész: anyaszült meztelenül autózott bepiálva, majd a rendőrt is megharapta