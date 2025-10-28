Sokkoló videón a hatalmas baleset, az egyik autóban anyuka és gyermeke volt

Ittas sofőr okozott borzalmas balesetet péntek délután Szlovákiában. Az ütközésről a Szlovák Rendőrség egy videót is megosztott: a felvételen az látszik, hogy egy autó hatalmas sebességgel megpördül, majd egy fának, ezt követően pedig egy családi ház kerítésének csapódik, végül egy villanyoszlop állítja meg. A 38 éves Škoda Octavia sofőrje először egy Renault-nak ütközött, amelyben egy édesanya és gyermeke utazott szerencsére ők nem sérültek meg.

Ittas sofőr okozott hatalmas balesetet

Forrás: Polícia Slovenskej republiky / facebook

A férfi alkoholos befolyásoltság alatt vezetett, ráadásul érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett. A rendőrök a helyszínen alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá mindkét sofőrt, a nő tesztje negatív lett, míg a férfi vérében 2,10 ezrelék alkoholt mértek. A rendőrség később megállapította, hogy a sofőrt 2029-ig eltiltották a járművezetéstől.

A férfit a mentők kórházba szállították. Az ügyet a galántai rendőrök vették át a férfit akár két év börtönbüntetésre is ítélhetik.

Hatalmas balesetek Komárom-Esztergomban

Sajnos már Komárom-Esztergomban is több hasonló esett volt. Augusztusban egy ittas sofőr hét autó közzé hajtott be Tatán. Az ámokfutó egy 20 éves fiatal volt, akinek anyi szerencséje volt, hogy parkoló autókba hajtott, de a károk így is milliósak lettek.