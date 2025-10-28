1 órája
Sokkoló videón a hatalmas baleset, az egyik autóban anyuka és gyermeke volt
Először egy másik kocsinak ment neki amiben egy anyuka és kisgyereke ült. Az ittas sofőr 2029-ig el volt már tiltva a vezetéstől, de őt ezt nem zavarta.
Ittas sofőr okozott borzalmas balesetet péntek délután Szlovákiában. Az ütközésről a Szlovák Rendőrség egy videót is megosztott: a felvételen az látszik, hogy egy autó hatalmas sebességgel megpördül, majd egy fának, ezt követően pedig egy családi ház kerítésének csapódik, végül egy villanyoszlop állítja meg. A 38 éves Škoda Octavia sofőrje először egy Renault-nak ütközött, amelyben egy édesanya és gyermeke utazott szerencsére ők nem sérültek meg.
Megint egy ittas sofőr okozott karambolt
A férfi alkoholos befolyásoltság alatt vezetett, ráadásul érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett. A rendőrök a helyszínen alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá mindkét sofőrt, a nő tesztje negatív lett, míg a férfi vérében 2,10 ezrelék alkoholt mértek. A rendőrség később megállapította, hogy a sofőrt 2029-ig eltiltották a járművezetéstől.
A férfit a mentők kórházba szállították. Az ügyet a galántai rendőrök vették át a férfit akár két év börtönbüntetésre is ítélhetik.
Hatalmas balesetek Komárom-Esztergomban
Sajnos már Komárom-Esztergomban is több hasonló esett volt. Augusztusban egy ittas sofőr hét autó közzé hajtott be Tatán. Az ámokfutó egy 20 éves fiatal volt, akinek anyi szerencséje volt, hogy parkoló autókba hajtott, de a károk így is milliósak lettek.
Részeg ámokfutás Tatán: hét parkoló autót tarolt le egy 20 éves sofőr
Esztergom pedig egy szintén részeg autós az úttest mellett található vízelvezető árokba csapódott, ahol a gépjárművel felborult. A sofőr az esetkor egy utast is szállított. Mindketten több napon belül gyógyuló sérüléseket szereztek.
Ezért ne igyál vezetés közben: csúnyán árokba csapódott a felelőtlen sofőr +fotók
Egy évvel ezelőtt Komáromban történt szörnyű karambol, a halálos balesetben egy tanárnő vesztette életét. A vétkes sofőr nem állt alkoholos befolyásoltság alatt, és kisebb sérülésekkel megúszta, míg a másik autó az ütközés következtében lezuhant a töltés aljára. Utasát súlyos koponyasérülésekkel szállították kórházba.
Hatalmas baleset történt: egy autó a feje tetejére áll, mentőhelikopter is érkezett +fotók, videó