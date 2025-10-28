október 28., kedd

Videó

37 perce

Sokkoló videón a hatalmas baleset, az egyik autóban anyuka és gyermeke volt

Címkék#videó#ittas sofőr#baleset#rendőr

Először egy másik kocsinak ment neki amiben egy anyuka és kisgyereke ült. Az ittas sofőr 2029-ig el volt már tiltva a vezetéstől, de őt ezt nem zavarta.

Kemma.hu

Ittas sofőr okozott borzalmas balesetet péntek délután Szlovákiában. Az ütközésről a Szlovák Rendőrség egy videót is megosztott: a felvételen az látszik, hogy egy autó hatalmas sebességgel megpördül, majd egy fának, ezt követően pedig egy családi ház kerítésének csapódik, végül egy villanyoszlop állítja meg. A 38 éves Škoda Octavia sofőrje először egy Renault-nak ütközött, amelyben egy édesanya és gyermeke utazott szerencsére ők nem sérültek meg.

Ittas sofőr
Ittas sofőr okozott hatalmas balesetet
Forrás: Polícia Slovenskej republiky / facebook

Megint egy ittas sofőr okozott karambolt

A férfi alkoholos befolyásoltság alatt vezetett, ráadásul érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett. A rendőrök a helyszínen alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá mindkét sofőrt, a nő tesztje negatív lett, míg a férfi vérében 2,10 ezrelék alkoholt mértek. A rendőrség később megállapította, hogy a sofőrt 2029-ig eltiltották a járművezetéstől. 

A férfit a mentők kórházba szállították. Az ügyet a galántai rendőrök vették át a férfit akár két év börtönbüntetésre is ítélhetik.

Hatalmas balesetek Komárom-Esztergomban

Sajnos már Komárom-Esztergomban is több hasonló esett volt. Augusztusban egy ittas sofőr hét autó közzé hajtott be Tatán. Az ámokfutó egy 20 éves fiatal volt, akinek anyi szerencséje volt, hogy parkoló autókba hajtott, de a károk így is milliósak lettek.

Esztergom pedig egy szintén részeg autós az úttest mellett található vízelvezető árokba csapódott, ahol a gépjárművel felborult. A sofőr az esetkor egy utast is szállított. Mindketten több napon belül gyógyuló sérüléseket szereztek.

Egy évvel ezelőtt Komáromban történt szörnyű karambol, a halálos balesetben egy tanárnő vesztette életét. A vétkes sofőr nem állt alkoholos befolyásoltság alatt, és kisebb sérülésekkel megúszta, míg a másik autó az ütközés következtében lezuhant a töltés aljára. Utasát súlyos koponyasérülésekkel szállították kórházba.

 

