Ilyen nincs: újabb baleset az M1-esen, és több másik helyen is teljesen beállt a forgalom

Az MKIF közleménye szerint baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 110-es kilométernél. A külső és leállósáv zárva, egy sávon halad a forgalom az érintett szakaszon, ahol több, mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az Útinform közleménye szerint emellett több helyen is jelentős torlódásra kell számítania az autósoknak a sztrádán. Mint írták:

Az M1-es autópályán , Budapest felé, a 62-es kilométertől kiépített terelésben, az erős tranzitforgalom miatt torlódnak a kamionok a külső sávban Tata és Tatabánya között, valamint szakaszos lassulás alakult ki Óbaroktól kezdődően Herceghalomig, ezért az arra közlekedők számítsanak megnövekedett menetidőre!

, Budapest felé, a 62-es kilométertől kiépített terelésben, az erős tranzitforgalom miatt torlódnak a kamionok a külső sávban Tata és Tatabánya között, valamint szakaszos lassulás alakult ki Óbaroktól kezdődően Herceghalomig, ezért az arra közlekedők számítsanak megnövekedett menetidőre! Győr térségében, a 99-es és a 108-as kilométer között mindkét oldalon mozgóterelés mellett építenek ki terelést, ezért szakaszosan lezárják a belső és a külső sávot. Az országhatár felé vezető oldalon, a 104-es kilométer előtt a torlódás már meghaladta a 3 kilométert.

Kicsit távolabb, a Győrszentmihályi csomópontnál, a főváros irányába, közvetlenül a terelés előtt egy kisteherautó belefutott az előtte álló kamionba. A 111-es kilométernél a belső sávon halad a forgalom, a helyszínelés idejére a külső- és leállósávot még zárva tartják. A torlódás itt is meghaladta a 3 kilométert.

Korábban is történtek már ma fennakadások az M1-esen

Ahogyan arról beszámoltunk nemrég, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicskénél egy kamion és egy teherautó ütközött össze csütörtökön reggel.