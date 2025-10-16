október 16., csütörtök

Gál névnap

56 perce

Ilyen nincs: újabb baleset az M1-esen, és több másik helyen is teljesen beállt a forgalom

Címkék#dugó#MKIF#torlódás#autósok#autópálya#M1-es autópálya#baleset

Katasztrofális csütörtökön a közlekedés a sztrádán, egymást érik a balesetek és a torlódások.

Milány Botond

Az MKIF közleménye szerint baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 110-es kilométernél. A külső és leállósáv zárva, egy sávon halad a forgalom az érintett szakaszon, ahol több, mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az Útinform közleménye szerint emellett több helyen is jelentős torlódásra kell számítania az autósoknak a sztrádán. Mint írták:

  • Az M1-es autópályán, Budapest felé, a 62-es kilométertől kiépített terelésben, az erős tranzitforgalom miatt torlódnak a kamionok a külső sávban Tata és Tatabánya között, valamint szakaszos lassulás alakult ki Óbaroktól kezdődően Herceghalomig, ezért az arra közlekedők számítsanak megnövekedett menetidőre!
  • Győr térségében, a 99-es és a 108-as kilométer között mindkét oldalon mozgóterelés mellett építenek ki terelést, ezért szakaszosan lezárják a belső és a külső sávot. Az országhatár felé vezető oldalon, a 104-es kilométer előtt a torlódás már meghaladta a 3 kilométert.  
  • Kicsit távolabb, a Győrszentmihályi csomópontnál, a főváros irányába, közvetlenül a terelés előtt egy kisteherautó belefutott az előtte álló kamionba. A 111-es kilométernél a belső sávon halad a forgalom, a helyszínelés idejére a külső- és leállósávot még zárva tartják. A torlódás itt is meghaladta a 3 kilométert.

Korábban is történtek már ma fennakadások az M1-esen

Ahogyan arról beszámoltunk nemrég, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicskénél egy kamion és egy teherautó ütközött össze csütörtökön reggel. 

Emellett délelőtt az M1-es autópályán, Budapest irányába, Tatabánya térségében, a kiépített terelésnél az 56-os kilométer előtt, már több, mint 5 kilométer hosszan szakaszos torlódás alakult ki a munkálatok miatt.

 

