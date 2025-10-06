október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+4
Baleset

28 perce

Horrorfelvételen a robogós baleset, ami majdnem végzetes lett

Egy napsütéses reggelen váratlanul életveszélyes helyzetbe kerültek két hölgy a robogójukkal, amikor a szemből érkező teherautó közelébe kerültek. A történtek minden pillanata megtekinthető a horrorfelvételen.

Kemma.hu

Egymást érik a súlyos balesetek Komárom-Esztergomot az elmúlt időszakban. Mint azt mi is megírtuk, halálos buszbaleset történt nemrég a halálútnak is nevezett 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia történt a szakaszon, amikor egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze hétfő hajnalban, amelyben a személyautó egyik utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők már nem tudták megmenteni. Most egy robogós balesetről került elő horrorfelvétel, amely csak a szerencsének köszönhetően nem végződött tragédiával.

horrorfelvétel
Horrorfelvételen a robogós baleset
Forrás: origo.hu

Horrorfelvételen a robogós baleset, amely majdnem tragédiával ért véget

A felvételen jól látható, ahogyan két hölgy érkezik egy robogóval, majd amint a szemből jövő teherautó közelébe érnek, felgyorsulnak az életveszélyes események. A robogós az első féket használja a betonút sóderes, murvás szélén, minek következtében el is esnek. A teherautó sofőrje észleli a bajt, ráfékez, így a hölgyek életben maradnak, nem lapítja ki őket a fejük mellett csúszó hatalmas kerék. 

A drámai felvételt az Origo oldalán lehet megtekinteni.

További nagy balesetek Komárom-Esztergomból

A héten számoltunk be arról, felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija szintén a 81-es főúton, az 53-as és 54-es kilométerszelvénye között, Kerékteleki térségében. A vontató jármű az árokba hajtott, a pótkocsija nekiütközött egy személygépkocsinak. A katasztrófavédelem helyszíni fotókat is közölt a balesetről.

Emellett balesetet szenvedett két autó október elsején, kedden délután Tatán, az Új úton. Az egyik jármű az úttesten, a másik a járdán állt meg a karambolt követően. Az esetről szintén kaptunk fotókat, köszönhetően a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak.

 

 

