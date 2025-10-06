Horrorfelvételen a robogós baleset, ami majdnem végzetes lett

Horrorfelvételen a robogós baleset, amely majdnem tragédiával ért véget

A felvételen jól látható, ahogyan két hölgy érkezik egy robogóval, majd amint a szemből jövő teherautó közelébe érnek, felgyorsulnak az életveszélyes események. A robogós az első féket használja a betonút sóderes, murvás szélén, minek következtében el is esnek. A teherautó sofőrje észleli a bajt, ráfékez, így a hölgyek életben maradnak, nem lapítja ki őket a fejük mellett csúszó hatalmas kerék.

A drámai felvételt az Origo oldalán lehet megtekinteni.

További nagy balesetek Komárom-Esztergomból

A héten számoltunk be arról, felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija szintén a 81-es főúton, az 53-as és 54-es kilométerszelvénye között, Kerékteleki térségében. A vontató jármű az árokba hajtott, a pótkocsija nekiütközött egy személygépkocsinak. A katasztrófavédelem helyszíni fotókat is közölt a balesetről.