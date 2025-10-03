1 órája
Holttestet találtak Esztergomban
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja az eset körülményeit. Holttestet találtak Esztergom területén.
Esztergomban találtak rá annak a férfinak a holttestére, akinek személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani. A police.hu közleménye szerint a férfi 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú, vállig érő, őszesbarna hajú, barna szemű. Külön ismertetőjegye a feltűnően vastag nyak, valamint a felül műfogsor, az alsó fogsor viszont saját.
Ezt viselte a megtalált személy
A megtalált személy kék farmernadrágot, fekete bőrövvel, kék pólót madaras hímzéssel, fekete rácsozott mintájú pulóvert és fekete szövet–orkán anyagú kabátot viselt. Lábán fekete Salomon márkájú fehér cipő volt, kék-piros-kék csíkozású zoknival. Ruházatát fekete-fehér pöttyös kendő is kiegészítette.
A rendőrség kéri, hogy aki a leírás alapján felismeri az elhunytat, vagy bármilyen információval rendelkezik a személyazonosságáról, jelentkezzen a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.
Nem ez volt az első holttest, amit idén találtak a vármegyében
Ismeretlen holttestet találtak június 28-án Komáromban. A közepes testalkatú, körülbelül 166–170 cm magas férfi barna, rövid hajú volt. Ruházata alapján fekete-fehér 43-as Adidas cipőt, Hottuna márkájú fekete rövidnadrágot és sötétkék Everlast ingpólót viselt, nyakában pedig Telenor feliratú kulcstartós nyakba akasztót találtak.
Borzalom! Ismeretlen holttestet találtak az M1-es autópálya melletti városban
Március 25-én egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak Bábolnán, a Kisbábolna puszta 1. szám alatti sorház egyik lakásában. A Komáromi Rendőrkapitányság vizsgálatot indított az ügyben, és kérik, hogy amennyiben bárki információval rendelkezik a személyről, akkor értesítse a Komáromi Rendőrkapitányságot.
A hetekkel ezelőtt eltűnt túrázó, Kaszás Nikolett is sajnos holtan került elő nemrég, akiről még mindig nem tudni, mi történt vele pontosan, és egyre több a kérdőjel, valamint a rejtély körülötte.
