Holttestet találtak Esztergomban

Esztergomban találtak rá annak a férfinak a holttestére, akinek személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani. A police.hu közleménye szerint a férfi 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú, vállig érő, őszesbarna hajú, barna szemű. Külön ismertetőjegye a feltűnően vastag nyak, valamint a felül műfogsor, az alsó fogsor viszont saját.

A holttestet Esztergomban találták meg

Fotó: PeopleVideos / Forrás: Getty Images/Illusztráció

Ezt viselte a megtalált személy

A megtalált személy kék farmernadrágot, fekete bőrövvel, kék pólót madaras hímzéssel, fekete rácsozott mintájú pulóvert és fekete szövet–orkán anyagú kabátot viselt. Lábán fekete Salomon márkájú fehér cipő volt, kék-piros-kék csíkozású zoknival. Ruházatát fekete-fehér pöttyös kendő is kiegészítette.

A rendőrség kéri, hogy aki a leírás alapján felismeri az elhunytat, vagy bármilyen információval rendelkezik a személyazonosságáról, jelentkezzen a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

Nem ez volt az első holttest, amit idén találtak a vármegyében

Ismeretlen holttestet találtak június 28-án Komáromban. A közepes testalkatú, körülbelül 166–170 cm magas férfi barna, rövid hajú volt. Ruházata alapján fekete-fehér 43-as Adidas cipőt, Hottuna márkájú fekete rövidnadrágot és sötétkék Everlast ingpólót viselt, nyakában pedig Telenor feliratú kulcstartós nyakba akasztót találtak.