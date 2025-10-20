Óriási káosz a győri fővonalon, hatalmas lángok csaptak fel az állomáson

Vasárnap este elektromos tűz keletkezett a Győri állomáson, ami egészen reggelik nagyban kihatott a közlekedésre. A tűz 30 méter hosszon 36 darab biztosítóberendezési és 6 távközlő optikai kábel égett el. A MÁV-reggeli frissítése szerint a győri fővonalon közlekedő vonatok Sopron felől már elérik Győrt és a hegyeshalmi fővonal távolsági vonatai már végig közlekednek. De még várható helyenként pótlóbusz, menetrendi változás és járatmódosítások.

Tűz ütött ki a győri fővonalon, ez az az összes erre járó vonatra kihat

Forrás: Tatabánya Város

Változások a győri fővonalon:

A VG.hu beszámolója szerint a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta. A következő információk még reggel 9:30-kor kerültek fel a MÁV csoport oldalára, azóta újabb frissítést nem adtak ki.

A Railjetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, csak megállnak Győrszentivánban és Győr-Gyárvárosban. Győrszentiván–Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat az S10-es és G10-es vonatok helyett, Hegyeshalom–Budapest személyvonatok a főváros felől csak Győrszentivánig járnak, és onnan indulnak vissza. EuRegiók teljes útvonalon közlekednek.

Soproni Scarbantia InterCityk, szombathelyi Savaria InterCityk és a Sopron–Győr személyvonatok teljes útvonalon közlekednek, és megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban.

Celldömölk–Győr és Veszprém–Győr személyvonatok, valamint a Helikon InterRégiók csak Győrszabadhegyig járnak, onnan pótlóbusz viszi az utasokat Győrbe.

Jegyek érvényességek:

A Nagyszentjános–Győr között: 7007-es, 7009-es és 8666-os buszokon, a Győr belvárosa–Győrszentiván között: 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáratokon.

A győri fővonalon közlekedő összes Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető a fennakadás idején.

Mielőtt elindulnál vagy vonatra szállnál néz utána, a pontos változásoknak a MÁV oldalain és a MÁV csoport oldalán ITT.

