1 órája
Óriási káosz a győri fővonalon, hatalmas lángok csaptak fel az állomáson
Pótlóbuszok, menetrend változások, és késések. Rosszul indult a reggel a vonatozóknak, ugyan is tűz pusztított a győri fővonalon, aminek a javítása hosszú időbe telhet.
Vasárnap este elektromos tűz keletkezett a Győri állomáson, ami egészen reggelik nagyban kihatott a közlekedésre. A tűz 30 méter hosszon 36 darab biztosítóberendezési és 6 távközlő optikai kábel égett el. A MÁV-reggeli frissítése szerint a győri fővonalon közlekedő vonatok Sopron felől már elérik Győrt és a hegyeshalmi fővonal távolsági vonatai már végig közlekednek. De még várható helyenként pótlóbusz, menetrendi változás és járatmódosítások.
Változások a győri fővonalon:
A VG.hu beszámolója szerint a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta. A következő információk még reggel 9:30-kor kerültek fel a MÁV csoport oldalára, azóta újabb frissítést nem adtak ki.
A Railjetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, csak megállnak Győrszentivánban és Győr-Gyárvárosban. Győrszentiván–Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat az S10-es és G10-es vonatok helyett, Hegyeshalom–Budapest személyvonatok a főváros felől csak Győrszentivánig járnak, és onnan indulnak vissza. EuRegiók teljes útvonalon közlekednek.
Soproni Scarbantia InterCityk, szombathelyi Savaria InterCityk és a Sopron–Győr személyvonatok teljes útvonalon közlekednek, és megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban.
Celldömölk–Győr és Veszprém–Győr személyvonatok, valamint a Helikon InterRégiók csak Győrszabadhegyig járnak, onnan pótlóbusz viszi az utasokat Győrbe.
Jegyek érvényességek:
A Nagyszentjános–Győr között: 7007-es, 7009-es és 8666-os buszokon, a Győr belvárosa–Győrszentiván között: 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáratokon.
A győri fővonalon közlekedő összes Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető a fennakadás idején.
Mielőtt elindulnál vagy vonatra szállnál néz utána, a pontos változásoknak a MÁV oldalain és a MÁV csoport oldalán ITT.
Az előző héten Szlovákiában történt óriási vonatszerencsétlenség, amikor két vonat szemből egymásnak ütköztek. Több száz sérült volt de szerencsére halálos áldozata nem volt, a balesetnek. A mentés nagyon sok időbe telt. Az ütközés másnapján a hatóságok arról számoltak be, hogy emberi hiba okozta a szörnyűséget. A rendőrség őrizetbe vett egy személyt, még folytatódik a vizsgálódás.
Frontálisan ütközött két gyorsvonat – több tucat sérült, halálos áldozat nincs
Emberi hiba okozhatta a szlovákiai súlyos vonatbalesetet – új részletek láttak napvilágot