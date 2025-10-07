1 órája
Családi tragédia a kis faluban: fejszével végezte ki idős párját a férfi
Szörnyű családi tragédia rázta meg egy kis falu életét a napokban. Egy 72 éves nőre holtan talált rá otthonában a lánya. A gyanú szerint a férje követte el a gyilkosságot, aki fejszével támadt rá.
Még mindig nem sikerült felocsúdni abból a kegyetlen gyilkosságból, ami Komáromot rázta meg az elmúlt hetekben. Mint arról mi is beszámoltunk, szörnyű gyilkosságra bukkantak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután. A helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A Tények riportja szerint a metkristály nevű kábítószer rabja volt a gyilkosság elkövetője, aki bedrogozva ölhette meg a kétgyerekes édesanyát. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal szétverte az áldozat fejét, ezután a holttestet ágyneműbe csavarta és talicskába tette. Végül a házban talált rá a gyilkos édesanyja. Az áldozat volt sógora azt mondta, hogy a férfi és az áldozata barátok voltak és gyakran együtt drogoztak. Most újabb szörnyű eset rázta meg az embereket.
Megrázó fejlemények a kétgyerekes anya megöléséről: brutális titkot rejteget a komáromi gyilkosság elkövetője
Mindenkit lesokkolt az újabb gyilkosság
Megrázó gyilkosság történt ugyanis nemrég Szlovákiában, a besztercebányai kerülethez tartozó magyarlakta Lukanénye (Nenince) településen: egy 72 éves nőt holtan találtak otthonában. A rendőrség emberölés ügyében indított vizsgálatot, miután a gyanú szerint a férje támadt rá egy fejszével.
A noviny.sk cikke szerint a nőt a lánya találta meg élettelenül, akin a mentők már nem tudtak segíteni. A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették az elhunyt asszony férjét, aki az értesülések szerint a támadás után megpróbált magában is kárt tenni, és végül kórházba kellett szállítani.
A pár ismerősei megrendülten nyilatkoztak az esetről. Senki sem sejtette ugyanis, hogy ilyen tragédia történhet a házaspár otthonában.
Fogalmam sincs, mi történhetett. Semmilyen jele nem volt. Nap mint nap találkoztunk, soha semmi gyanúsat nem tapasztaltunk. Nagyon rendes emberek voltak – ennyit mondhatok
– mondta egy szomszéd.
A házaspár kifelé békés életet élt. Gyakran látogatták meg őket a gyerekek és az unokák is.
Teljesen átlagos, hétköznapi, falusi életük volt. Mindig nyírták a füvet, a férfi metszette a fákat. Volt, hogy még segítettem is neki. Már alig bírt járni, beteg volt, nagyon legyengült
– mesélte egy másik szomszéd.
Az ügyet a kerületi rendőrség nyomozócsoportja vette át. A helyszínen késő estig dolgoztak, minden helyiséget átvizsgáltak és lefoglalták a szükséges bizonyítékokat.
Az eset minden körülménye, valamint a gyanúsított cselekedetének indítéka további vizsgálat tárgyát képezi. Igazságügyi orvosszakértőket is bevontunk
– olvasható a Szlovák Rendőrség hivatalos Facebook-oldalán. Az esettel kapcsolatban a kerületi nyomozó különösen súlyos bűncselekmény, gyilkosság ügyében indított büntetőeljárást.